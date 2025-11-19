Kolín přesvědčuje Tokio: Chceme výrobu dalšího elektromobilu. Toyota ale řeší zapeklitý rébus
Automobilky Hyundai, Škoda Auto i Toyota zainvestovaly do produkce čistě elektrických automobilů ve svých českých závodech, přičemž třetí jmenovaná tuto středu slavnostně spustila výrobu nového modelu Aygo X v hybridní verzi. Tím však výčet nemusí končit – o dalších modelech se dle informací e15 s japonským vedením vyjednává právě v těchto dnech.
Za kolínský závod lobbuje u nejvyššího managementu Toyoty její český prezident Robert Kiml. Manažer, který už Tokio přesvědčil o tom, že se mu vyplatí investovat v přepočtu 16,5 miliardy korun do rozšíření zdejší továrny tak, aby mohla vyrábět i čistě elektrický model. Nikde jinde na starém kontinentu Toyota tyto vozy zatím neprodukuje.
Má-li ale Kolín prosperovat a „zabetonovat“ si pevné místo na evropské autoprůmyslové mapě, ze které mizí jeden ztrátový podnik za druhým, bude potřebovat více než pouze jeden ryze elektrický model.
„Na asijské firmy nemůžete nikdy tlačit. Nefungují jako Američané po vzoru ‚všechno, nebo nic‘. Jsou to stovky, tisíce jednání. Nepřetahujete se na nich, ale pomalu vytváříte na jednotlivých úrovních managementu konsenzus na tom, co, kde, od kdy a komu prodávat. Bavíme se například i o tom, kde se bude vyrábět příští čistě elektrický model,“ vysvětluje Kiml pro e15.
Toyota investuje v Kolíně
S manažery, kteří působí na evropské centrální úrovni Toyoty, diskutuje zpravidla co dva měsíce. Společně vytvářejí návrhy projektů, které poté nabízí nejvyššímu vedení v Japonsku. To pracuje s obvykle pět- až desetiletým plánem, co a kde vyrábět. Rozhodnutí o tom, jaký závod bude konkrétní model zhotovovat, zpravidla přichází tři až pět let před symbolickým stříháním pásky.
„Nejvyšší management se nás nyní ptá zejména na to, jak se bude vyvíjet legislativa Evropské unie. I ostatní automobilky pečlivě plánovaly, ale jejich představa se nenaplňuje. Čekaly, že podíl elektromobilů na prodejích nových aut bude v současnosti 25 až 28 procent (od ledna do září činil jen 16 procent, jelikož si Evropané zaregistrovali 1,3 milionu vozů poháněných baterií, pozn. red.). Je jasné, že nesplní přísné emisní limity, takže zaplatí vysoké pokuty. Tomu se chce Toyota vyhnout,“ popisuje témata současného rokování Kiml.
Získat více elektrických modelů pro Kolín, z jehož linek sjelo od založení v roce 2005 přes 4,5 milionu vozidel Aygo, Aygo X a Yaris, ale nebude snadné. O jejich výrobu se přetahuje s manažery konkurenčních vnitropodnikových závodů nejen na jihozápadě Evropy, ale dokonce i v asijských zemích, například v Indii. I při započtení značných nákladů na dovoz aut k evropským zákazníkům se totiž mohou továrny na předměstí například Bengalúru či jinde ukázat jako výhodnější.
Průmysl na starém kontinentu totiž dál doplácí na drahé energie. A to je vážná konkurenční nevýhoda Kolína, kterou se snaží Kiml přebít silnějšími argumenty – mimo jiné zkušenostmi, schopnostmi a obecně know-how zdejších 3200 zaměstnanců, jak závod úspěšně vést.
„Z Anglie či Francie už průmysl odchází do východní Evropy, protože je to ekonomicky neúnosné. Budeme-li v této politice pokračovat, průmysl se přesune i z východu úplně jinam. Pak bychom ani u nás nevyráběli nic a dováželi. Věřím, že ke změně uvažování dojde,“ říká Kiml. Stejnou víru sdílí i německý kancléř Friedrich Merz. Němcům slíbil změnu klíčového nařízení Evropské komise, ze kterého v praxi vyplývá zákaz prodeje osobních automobilů se spalovacími motory od roku 2035.
Přesvědčit Tokio, aby investovalo do výroby ještě více elektrických modelů v Kolíně, ovšem ztěžuje i další nepříjemnost. Tou je ziskovost elektrických vozů, která trápí i ty značky, jež jsou mezi zákazníky v tomto segmentu úspěšné – například Škodu Auto. Svůj nejnovější elektromobil Elroq prodává například v Česku od 799 tisíc korun. Spíše než na zisk, který se dle vyjádření zástupců značky pohybuje na černé nule, tím cílí na to, aby co nejvíce zvýšila podíl elektroaut na celkových prodejích a vyhnula se tak emisním pokutám.
Takto se v Kolíně od poloviny listopadu vyrábí nový model Aygo X s hybridním pohonem:
„Je-li auto elektrické, je zhruba o šest set kilogramů těžší než spalovací. Každý kilogram materiálu stojí peníze, automobilky přesto prodávají elektrovozy za podobnou cenu jako vozy spalovací. Profit mizí. Je totiž výhodnější prodat elektromobil i s nulovým ziskem než platit drastické pokuty. To je cesta do pekel, připravujete se o nezbytné peníze na investice,“ dodává Kiml. Zda se budou v Česku vyrábět i další elektrovozy Toyoty, tak bude záviset do značné míry i na tom, jak EU nastaví emisní pokuty.
Celkem se v EU prodalo od ledna do září přes osm milionů nových osobních automobilů, meziročně o procento více. Z toho bylo 1,3 milionu vozů čistě elektrických. Celkový podíl elektrifikovaných vozů, tedy i těch hybridních a plug-in hybridních, činil více než šedesát procent. K nejrychleji rostoucím trhům s čistě elektrickými vozy patřilo Německo s růstem o 38 procent, následovaly trhy v Belgii a Nizozemsku.