Zvládnutí emocí je větší nutnost než analýza grafů. Chování vždy trumfne inteligenci, říká autor Psychologie peněz
Co je vhodné pro mě, nemusí být dobré pro vás. Neexistuje jediný správný návod k úspěšnému investování, jak se nám snaží přesvědčit někteří finanční poradci a online influenceři, vysvětluje Morgan Housel, jeden z nejvlivnějších hlasů v oblasti osobních financí, který dokáže složité finanční pojmy vysvětlit srozumitelně a poutavě.
Morgan Housel, autor bestselleru The Psychology of Money (Psychologie peněz) a nejnovější knihy The Art of Spending Money (Umění utrácet peníze), v minulosti působil jako sloupkař deníku Wall Street Journal. Nicméně za novináře, ani finančního poradce se nepovažuje.
„Nejsem nic z toho. Nikdy jsem si tyto nálepky nepřisvojoval. Vždy jsem se považoval za někoho, kdo se hluboce zajímá o investování z pozice vnějšího pozorovatele. Nepracuji napřímo s klienty. Nejsem správce fondů. Mezi těmito profesemi a mnou existují různé pohledy na investice. Někdy je důležité být outsiderem, protože na vás nepůsobí tolik tlaků, kterým jsou vystaveni insideři. Sedím jako pták na stromě a pozoruji, co se děje dole,“ říká Morgan Housel v dalším díle podcastu PFI Talks, který přináší Prague Finance Institute, spolupracujícím s ekonomickým výzkumným centrem CERGE-EI.
Housel, který nedávno vystoupil na konferenci Shifts pořádané deníkem e15, se podělil o svůj pohled na finance, investování a lidskou psychologii. Celý rozhovor je dostupný také na hlavních podcastových platformách a YouTube.
Laik mrakodrap nepostaví
Více než to, co lidé dělají, Housela zajímá, co se jim honí hlavou, když to dělají. U peněz a investování podle něj nutně nezáleží na tom, co víte. Zcela zásadní je chování. Společným jmenovatelem mezi začínajícími investory a profesionálními investory je, že jejich mozky fungují podobně. A tak budou mít v zásadě stejný sklon k chamtivosti, strachu, přehnané sebedůvěře, závisti a společenským ambicím. A to jsou věci, na nichž při investování záleží víc než cokoliv jiného.
Povaha investování je podle něj individualistická. Mnoho neúspěšných investic a ztrát peněz vzniká ve chvíli, když lidé sledují cizí plány, které nejsou přizpůsobeny jejich osobnosti. „Naše životy jsou velmi ovlivněny tím, co jsme prožili. Já i mí sourozenci jsme vyrostli ve stejném domě, ale jsme velmi odlišní a naše životy jsou jiné. Co může být skvělá investiční rada pro vás, může být pro mě ta nejhorší,“ říká Housel s tím, že už nevěří, že existuje jediný správný způsob investování.
Zdůrazňuje, že rozdíly mezi profesionály a drobnými investory nejsou v inteligenci, ale v jejich chování. „Můžete být vzdělaný správce portfolia a ztratit kontrolu nad strachem či chamtivostí. A naopak, úplný nováček může být v investování velmi úspěšný, pokud se nelekne tržních výkyvů a zachová klid,“ říká.
Klíčovou myšlenkou Housela je, že vaše chování či jednání má navrch na znalostmi a vzděláním: „Ať už jste manažer fondu s titulem MBA, nebo žena v domácnosti, která o investování neví nic, nebude to mít význam, pokud nezvládnete své chování. Můžete mít všechny vzorce, data a grafy, ale pokud nezvládnete své vlastní reakce, budete jako investor selhávat,“ dodává.
Na světě financí je podle něj fascinující to, že i úplné investiční nováček může porazit vystudovaného a zkušeného správce fondů či finančního poradce. „Jen velmi málo oborů je takových. Není to jako v medicíně, kde by bylo šílené, kdyby vystudovaný lékař s atestacemi měl horší výsledky v provádění operací než laik. Nebo kdyby laik bez vzdělání mohl postavit mrakodrap, který by byl lepší a bezpečnější než ten postavený profesionálním inženýrem,“ vysvětluje Housel.
Debata se dotkla i osoby Daniela Kahnemana, který byl hostem PFI Talks v roce 2022. „Myslím, že byl nejvlivnějším psychologem od dob Sigmunda Freuda. On byl psycholog a stal se nejvlivnějším ekonomem své doby. Nemyslím si, že je to přehnané. Protože to, jak přemýšlíte o penězích, ambicích a riziku, je velmi jasným vhledem do vaší duše, do toho, kým jste,“ říká Housel s tím, že právě toto přitahovala Kahnemana k ekonomii.
Peníze jsou nástroj k lepšímu životu, ne cíl
Housel rovněž upozorňuje na vliv prostředí a životních zkušeností: „Lidé jsou formováni životy, které dosud prožili. Ti, kteří vyrůstali v chudobě, často peníze předvádějí, aby kompenzovali rané zkušenosti. Sociální média podle něj navíc tento efekt ještě stonásobně zesilují: „Dnes je nekonečná přehlídka lidí, kteří každý den předvádějí, jak jsou úspěšní, šťastní a bohatí. To nás vede k přeceňování úspěchů ostatních a podceňování našich vlastních.“
Pro řadu lidi znamená finanční nezávislost, že už nemusejí pracovat. „Existuje obrovský rozdíl v míře spokojenosti, kterou lidé získávají ze svých peněz. Existují lidé, kteří nevydělávají moc, ale ze svých peněz získali hodně a použili je jako nástroj k lepšímu životu. Existuje ale také spousta lidí, kteří vydělali opravdu moc peněz, ale peníze zcela ovládly jejich osobnost,“ říká Housel.
Lidé často uvádí, že kdyby měli milion dolarů, budou spokojeni. Až této mety dosáhnou, často se automaticky zaměří na další a větší. Očekávání rostou s příjmy, a proto nikdy nebudeme spokojeni. Zejména v době sociálních sítí, které uživatele vybízí k porovnání sebe sama s ostatními, je důležité nevnímat peníze jako nástroj k lepšímu životu, jako měřítko status.
Podle něj už francouzský filozof Charles Louis Montesquieu před 300 lety trefně uvedl, že pokud chcete být jen šťastní, je velmi snadné toho dosáhnout. „Ale lidé chtějí být šťastnější než ostatní. A to je obtížné, protože přeceňujeme, jak šťastní jsou ostatní lidé,“ cituje filozofa. V době sociálních médií, je to podle něj jako na steroidech. „Srovnáváte s nekonečným množstvím lidí, kteří jen předvádějí své falešné štěstí, falešný úspěch, falešnou krásu,“ uzavírá Housel.
Morgan Housel (43)
Aamerický autor a publicista. Mezi jeho díla patří The Art of Spending Money: Simple Choices for Richer Life (Umění utrácet peníze: jednoduchá rozhodnutí pro bohatší život) a bestsellerů Psychology of Money a Same As Ever (Stejné jako vždy). Je dvojnásobným držitelem ceny Best in Business Award od americké společnosti editorů byznysových článků a spisovatelů (Society of American Business Editors and Writers). Je také držitelem ceny New York Times Sidney Award. Byznysové online noviny MarketWatch z vydavatelství Dow Jones, Housela jmenovaly jedním z 50 nejvlivnějších lidí na trzích. Housel je také partnerem ve společnosti The Collaborative Fund a moderátorem vlastního pořadu The Morgan Housel Podcast.
Rozhovor vedl Leoš Rousek, ředitel korporátní komunikace skupiny PPF. Působil v Home Credit International a spolupracoval s oddělením vztahů s investory MONETA Money Bank. Více než dvě desetiletí se věnoval byznysové žurnalistice v Česku, Rusku, Slovinsku a na Slovensku pro americký deník Wall Street Journal a tiskovou agenturu Dow Jones Newswires. V letech 2017 a 2019 byl hlavním ekonomickým analytikem deníku Hospodářské noviny.