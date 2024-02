„Jde o důsledek velmi pozitivní nálady, na které se veze celý průmysl od lednového schválení regulovaných fondů ETF na bitcoin ve Spojených státech,“ sdělil analytik XTB Štěpán Hájek. Pro řadu regulovaných institucí jde o první možnost, jak vůči bitcoinu získat expozici, což se odrazilo také v solidním přílivu nového kapitálu.

„Odhaduje se, že některé dny poptávaly správcové ETF až 12 tisíc bitcoinů, což výrazně převyšuje denní vytěžené množství kolem 900 bitconů,“ dodává Hájek. Pozitivní náladu tento týden podle něj podpořila i žádost americké společnosti BlackRock o spuštění ETF na spotový ether, tedy druhou největší kryptoměnu za bitcoinem.

Krátce po 15:00 SEČ bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk vykazoval za uplynulých 24 hodin růst o 5,8 procenta zhruba na 60 116 dolarů. Předtím se dostal až nad 60 670 dolarů.

Souhlas se spuštěním 11 investičních fondů ETF na spotové bitcoiny udělila americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) v polovině ledna. Od začátku roku si bitcoin připisuje kolem 43 procent.

„Kryptoměny a umělá inteligence (AI) se stávají integrální součástí nových digitálních projektů a podniků, přičemž trh s kryptoměnami, zejména s bitcoinem, ukazuje známky větší stability a akceptace. Bitcoin směřuje k rekordnímu maximu a získává na legitimnosti navzdory kritice od institucí, jako je například Evropská centrální banka (ECB). Tento vývoj naznačuje nižší míru rizika pro investory, avšak obavy z volatility, regulace a environmentálního dopadu zůstávají,“ řekl ředitel komunikace ve společnosti Creative Dock Tomáš Kolder.

Největší tuzemský obchodník s kryptem Bit.plus odhaduje, že bitcoin letos atakuje hranici 100 tisíc dolarů.

Po prolomení psychologické hranice 60 tisíc dolarů je podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy jen otázkou, kdy bitcoin překoná dosavadní maximum 69 tisíc dolarů. „Nutno však říci, že kvůli inflačnímu vývoji cena 69 tisíc dolarů z listopadu před třemi lety v současnosti, v únoru 2024, odpovídá zhruba 77 tisíc dolarů. Reálně, po zohlednění inflačního znehodnocení dolaru, tak bitcoinu chybí k pokoření rekordu ještě zdolat dalších více než 17 tisíc dolarů,“ podotkl.

Půlení bitcoinu se uskuteční letos v dubnu. Digitální bitcoinové mince se do oběhu dostávají postupně a každé čtyři roky se snižuje na polovinu počet denně vygenerovaných virtuálních mincí. Do oběhu se tak dostává méně bitcoinů, což zpravidla vede k růstu jejich ceny. Počet digitálních bitcoinových mincí byl předem omezen na 21 milionů, dosud bylo vygenerováno přes 19 milionů bitcoinů.

Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu

Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.

2010

„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.

2011

„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.

2014

„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.

2015

Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.|archiv E15

„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.

2017

„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.

2018

„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.

2021

„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.

2023

„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.|e15 Michaela Szkanderová

„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.|E15 Michaela Szkanderová