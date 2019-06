Bitcoin posílil nad 9000 dolarů, pomáhá mu plán Facebooku na vlastní kryptoměnu | E15.cz

Hodnota bitcoinu se v uplynulých 24 hodinách vyšplhala až na 9381,82 dolaru. Od začátku letošního roku si bitcoin připisuje zhruba 150 procent. „Zprávy o nové měně Facebooku Bitcoinu určitě pomáhají. Facebook pomáhá věřit tomu, že se celá tato vývojová cesta uchytila a nejde jen o krátkodobou módu," uvedl pro E15 ekonom Dominik Stroukal.

Podle kryptoměnového investora Radomíra Eliáše ale aktuální růst bitcoinu bude mít je krátké trvání. „Nyní se ale blíží doba dovolených a tradeři se snaží urvat poslední přiležitosti. Podle mého odhadu cena bitcoinu poroste ještě zhruba další dva týdny, kolem 27. července ale opět spadne dolů," vysvětlil s tím, že informacemi o připravované měně Facebooku se podle něj nechají ovlivnit jen méně zkušení investoři.

Od zrodu bitcoinu již uplynulo desetiletí, během nějž se zrodila i řada jeho souputníků. Trh s kryptoměnami se ale vyznačuje nevypočitatelností a značnou rozkolísaností, navíc možnosti platby kryptoměnami jsou velice omezené. Facebook se svou kryptoměnou sází na to, že systém plateb založených na kryptografii postaví na své obří sociální síti a miliardách jejích uživatelů. Posledním úspěchem Facebooku s plánem na kryptoměnu je podpis smlouvy s více než dvanácti investory, kteří do projektu vloží po deseti milionech dolarů. Jedná se například o společnosti Visa, Mastercard, PayPal, či Uber Techlogies, napsal deník The Wall Street Journal.

Peníze od investorů Facebook použije na financování vytvoření virtuální mince, která ale bude na rozdíl od bitcoinu navázána na koš národních měn. Tím se chce vyhnout divokým výkyvům, které pronásledují jiné kryptoměny.

Podle amerických médií však stále není zcela jasné, jak bude platidlo mince fungovat nebo jaká bude jeho role. Regulační překážky v USA i jinde jsou totiž vysoké. „Jednoduchým faktem je, že v době, kdy lidé hledají nějaký druh bezpečného útočiště nebo zajištění svých úspor, si bitcoin našel cestu a znovu posiluje,“ řekl televizi Bloomberg Brett McGonegal, generální ředitel společnosti Capital Link International.

V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst a dostal se do centra pozornosti médií. Koncem roku 2017 jeho hodnota překonala 19 tisíc dolarů, v závěru loňského roku však sestoupila do hodnoty blízké třem tisícům dolarů.