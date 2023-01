Bitcoin prudce posílil, vymazal ztráty po FTX, ale rizika trvají | E15.cz

Víkendové zhoupnutí bitcoinu přes 20 tisíc dolarů, které trvalo i během pondělního dopoledne, výrazně napomohlo tomu, že celková tržní hodnota sektoru kryptoměn opět překonala hranici bilionu dolarů. Podle expertů digitální měny reagují příznivě mimo jiné na průběh bankrotu FTX.

Právníci padlé firmy uvedli, že se jim podařilo získat přístup k aktivům v hodnotě přes pět miliard dolarů. Prostředky mohou být použity k odškodnění věřitelů.

Ještě důležitější kurzotvorný faktor pro krypto ale podle agentury Bloomberg představují minulý týden zveřejněná data o vývoji inflace v USA. Ta svědčí o zpomalování tempa zdražování, což investorům dává naděje na zmírnění jestřábí politiky americké centrální banky.

V posledních dnech proto rostou rizikovější aktiva obecně: nejen kryptoměny, ale i technologické akcie. Šéf blockchainového fondu RockawayX Viktor Fischer dodal, že současnou rallye mohutně přiživuje nucené uzavírání pozic spekulujících na pokračování poklesu bitcoinu a spol.

Over $600m in liquidations this past weekend. Short squeeze drives the rally. https://t.co/Ah55jrZynf