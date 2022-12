Bitcoin půjde níž a u FTX selhali regulátoři, míní ajťák, který v Alze zavedl kryptoplatby | E15.cz

V byznysu kolem kryptoměn krachuje jeden velký projekt za druhým a bitcoin se nachází hluboko pod svými cenovými maximy. Tím však současná kryptomizérie nekončí. Myslí si to odborník na virtuální měny a počítačové technologie Igor Pauer, který držel bitcoiny již před více než deseti lety a v roce 2017 implementoval v Alze platby pomocí kryptoměn. Pauer se současně obává, že kolaps burzy FTX povede k volání po přísnější regulaci. „Krachla regulovaná firma, ne decentralizovaný projekt. Pokud by padl bitcoin nebo litecoin, něco decentralizovaného a deregulovaného, tak to bych jako chybu odvětví vnímal. Takhle je to za mě poněkud chyba i té druhé strany,“ vysvětluje Pauer, který se v poslední době věnoval projektům, jež se snaží přemostit světy tradičních bank a virtuálních měn.