Bitcoin zažívá výjimečně dobrý měsíc | E15.cz

V tomto měsíci bitcoin zdražil o necelých 70 procent. Květen je tak z hlediska vývoje ceny kryptoměny vůbec nejlepším měsícem od doby, kdy bitcoin v závěru roku 2017 vystřelil k hladině 20 tisíc dolarů za „minci“. Ačkoliv nejrozšířenější digitální měna ostatní kryptoměny svým měsíčním růstem zastiňuje, projektům typu litecoin, EOS či ether se v těchto dnech rovněž daří. Připisují si zisky v rozmezí osm až čtrnáct procent.



Agentura Bloomberg dává nárůst kurzu bitcoinu do souvislosti se zájmem korporací o něj. Konkrétně pak s krokem telekomunikační společnosti AT&T, která v závěru minulého týdne oznámila, že zákazníkům dá možnost platit své účty pomocí kryptoměny.

Ve stejné době se objevily zprávy, že investiční kolos Fidelity dokončuje plány na zřízení služby, která by institucionálním investorům umožnila nakupovat a prodávat digitální aktiva.



„Více možností bitcoinem platit znamená jeho větší praktické využití,“ tvrdí analytik Mati Greenspan z obchodní platformy eToro. Dodává, že počet držitelů bitcoinu by mohl dosáhnout „kritického množství s tím, jak se technologie mění z undergroundové na masovou záležitost.“ Banka JPMorgan Chase nicméně nedávno označila cenu bitcoinu za přehnanou. Údajně zdaleka neodpovídá současné „vnitřní hodnotě“ kryptoměny. Její využití coby platidla navíc do značné míry komplikují právě vysoké výkyvy kurzu.

