Bitcoinový důl v Číně shořel | E15.cz

Těžař Marshall Long uvedl, že škoda vznikla pravděpodobně u čínské technologické společnosti Innosilicon. Ta to však zatím nepotvrdila. Jako příčinu požáru uvádějí odborníci v čele s Longem přehřátí těžebních počítačů a špatně spravovanou kabeláž.

Pro bitcoinovou komunitu to byl po letech zvláštní úkaz.Potvrzení jednotlivých bloků transakcí od sebe v jeden moment dělily téměř dvě hodiny, přestože za standardních podmínek má jít o deset minut. "To se stalo v historii těžby kryptoměn pouze desetkrát. Naposledy v květnu roku 2014,“ uvedl analytik serveru coinmetrics.io Antoine Le Calvez na twitteru.

Další zprávy o kryptoměnách najdete zde >>>

Připomněl tak poslední velký požár obdobné těžební farmy v Thajsku. I tam se škoda vyšplhala k milionům dolarů a bitcoinová komunita také zažila pokles výkonu při těžbě kryptoměn. Čínská společnost Innosilicon, kterou měl podobný požár postihnout nyní, se k dotazům o škodách a ohni oficiálně nevyjádřila.

V poslední době nejde o jediný případ pohromy pro těžařskou farmu bitcoinů v Číně. Server Cointelegraph uvedl, že kvůli období dešťů v provincii S'-čchuan, byla 20. srpna tohoto roku vyplavena další z těchto farem.

Block #597,273 was mined 119 minutes after its parent.



This happened only 10 times in Bitcoin's history, last time in May of 2014.



Assuming blocks come in 10 minutes in average, this interblock time has a 0.000679% chance of occurring.