Příští týden půjde do dražby celkem dalších 24,68 bitcoinu, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) už jednou zkoušel prodat. Neuspěl ani přes to, že z pohledu fanoušků bitcoinu, kteří jsou často přesvědčení libertariáni, představují virtuální mince odkoupené od státu do určité míry sběratelskou záležitost. Bitcoinové transakce jsou veřejně dohledatelné, a tak si lze u virtuálních mincí udělat pomyslné znaménko upozorňující na jejich „původ“.