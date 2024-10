Obchodníci s opčními kontrakty zvyšují sázky na to, že cena bitcoinu se do konce listopadu ocitne na rekordu, a to bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby ve Spojených státech. Republikánský kandidát a bývalý prezident Donald Trump je otevřeným zastáncem kryptoměn, a to natolik, že bitcoin je vnímán jako tzv. Trumpův obchod. Uvedla to agentura Bloomberg.