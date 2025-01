Skupina Syner si pro vyzkoušení potenciálu kryptoplateb zvolila připravovaný projekt bytových domů s názvem Muse7, který se nachází v blízkosti stanice metra Vltavská a počítá celkem se 150 jednotkami.

„Stejně jako akceptujeme i platby v dolarech a eurech, přijímáme i kryptoměny přes platební bránu Confirmo, která umožňuje okamžitý převod virtuální mince na koruny a jejich připsání na bankovní účet. První klient projevil zájem o dva byty a chce platit 100 procent přes krypto. Nyní připravujeme smlouvy a nic nebrání tomu, abychom uskutečnili naši první transakci na přelomu února a března,“ vysvětluje Petr Syrovátko mladší z představenstva skupiny Syner s tím, že 15. ledna bude zahájen veřejný prodej projektu Muse7.

„Nachází se v lokalitě plné lidí, kteří nechtějí být škatulkováni, nějak vystupují, jsou jiní, cool, vysílají energii, vnímají nové technologie, umění… Tak jsme si řekli, že chceme být také jiní a že chceme vycházet lidem vstříc,“ dodává Syrovátko.

Listopadový díl pořadu Flow, který se věnoval dostupnosti bydlení. • e15

Přestože Muse7 je pro Syner v zavádění kryptoplateb prvotním projektem, Syrovátko už předpokládá zapojení tohoto způsobu placení i pro prodej dalších nemovitostí. „Nevidím jediný důvod, proč by to nemělo fungovat. Jinak bychom do tohoto obchodu nešli. Do budoucna chceme tuto službu nabízet klientům pro všechny naše projekty, které právě děláme v Praze, Plzni nebo Liberci i v dalších lokalitách.“