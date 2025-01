„Od dražeb bylo upuštěno, a tedy výsledky nejsou,“ uvedl člen správní rady dražební společnosti Prokonzulta Jaroslav Hradil. Důvodem byl zmiňovaný zásah policie. „Policie vydala usnesení o zajištění majetku pro účely trestního řízení,“ uvedl insolvenční správce firmy Cryfin Invest Miroslav Penka ze společnosti Burián & Penka s tím, že policie chtěla údajně předejít nesrovnalostem.

„Je to nešťastné, protože je pro dražby vhodné období. Neúspěšně jsme i diskutovali možnost, že bychom majetek vydražili a policie pak zajistila získané peníze,“ dodává Penka s tím, že se obává poklesu hodnoty kryptoměn. „Pokud by došlo k dražbám později za nižší ceny, pak se věřitelé i správce mohou domáhat případné škody, která by kvůli tomu nastala,“ zdůrazňuje.

Bitcoinový fanatik Saylor plní sliby z Prahy. Bilionová hra MicroStrategy v otázkách a odpovědích Kryptoměny

Podle něho byly oznámeny dražby už v polovině prosince a je tak překvapivé, že k zajištění majetku došlo až na poslední chvíli. „Mohu pouze uvést, že uvedeným případem se náš útvar (NCOZ) stále zabývá, kdy je v procesním stadiu vyšetřování. Z důvodu neveřejnosti přípravného trestního řízení nemohu poskytnout více informací,“ uvádí mluvčí úřadu Jaroslav Ibehej.