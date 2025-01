Už skoro dva měsíce v kuse každý týden přikupuje tisíce bitcoinů. Zároveň tím píše jeden z nejdivočejších byznysových příběhů současnosti, o kterém se nejspíš budou točit filmy. Jen ještě nikdo neví, s jakým koncem. Spoluzakladatel americké firmy MicroStrategy Michael Saylor v červnu na pražské bitcoinové konferenci BTC Prague kázal, jak bude kryptoměnu na účet firmy nakupovat i za cenu 95 tisíc dolarů a více. To teď plní a do svých už tak největších korporátních zásob bitcoinu na světě plánuje během tří let ještě přihodit virtuální mince za 42 miliard dolarů, v přepočtu za bilion korun.