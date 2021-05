Bitcoin, pojistka před inflací? Palantir zvažuje nákup kryptoměny | E15.cz

Technologická společnost Palantir působící v oblasti datové analytiky zvažuje, že do zahrne bitcoin do své firemní rozvahy. Uvedl to její finanční ředitel David Glazer s tím, že je taková varianta „rozhodně na stole." Palantir by tak byla například po Tesle další firmou, která této v současnosti nejhodnotnější kryptoměně věří. Informuje o tom server CNBC.