Zatímco bitcoin za poslední měsíc posílil o padesát procent, cena etheru šla ještě o deset procentních bodů výš, ke čtyřem tisícovkám dolarů.

Růst etheru ženou očekávání jeho technologických vylepšení prověřených na speciální testovací síti s názvem Holešky a v neposlední řadě i představa, že by v květnu mohly americké úřady schválit na něj navázané burzovně-obchodované fondy (ETF). V případě bitcoinu to byla právě nevídaná poptávka po investicích do nového typu fondů, která nastartovala růst ceny kryptoměny k rekordům.

I když ale ether zatím píše podobný příběh jako bitcoin, v některých ohledech se tyto digitální měny zásadně liší. Pokud bitcoinu přezdívají jeho fanoušci digitální zlato kvůli omezené nabídce mincí a výsadnímu postavení ve světě kryptoměn, ether se dá přirovnat ke klíčové součástce globálního finančního superpočítače jménem Ethereum. Tak se jmenuje blockchain, digitální účetní kniha nové generace, na kterém virtuální měna ether běží.

Jak přijít kvůli kryptu o vše. Video, ze kterého si určitě příklad neberte:

Ethereum na rozdíl od bitcoinového blockchainu umí více funkcí, jenže za jejich používání se platí poplatky právě v etheru. Aktuálně podle webu Etherscan dosahují v průměru nižších jednotek dolarů.

I když to nezní jako přehnaná suma, přece jen to mírně komplikuje využívání Etherea k tomu, co má umět lépe než bitcoin: třeba zprostředkovávat platby za běžné zboží nebo vypořádávat složité finanční operace typu čerpání půjčky nebo směny jedné kryptoměny za druhou.

Příslib jménem Dencun

Situace by se ale měla už brzy změnit. Protáhnout pomyslné trubky Etherea má jeho technologické vylepšení s názvem Dencun, které začne fungovat ve středu. „Jedná se o další významné vylepšení druhé největší kryptoměny.

Krypto velké jako Apple Z kryptoměn se stal pořádně velký fenomén. Letošní růst celého trhu způsobil, že celková hodnota všech virtuálních mincí v oběhu přesáhla dva a půl bilionu dolarů. Jak si stojí s ostatními investičními nástroji ukazuje následující tabulka: Zlato . Tržní kapitalizace 14,6 bilionu dolarů

Pro uživatele bude mít obrovský přínos zejména s ohledem na výrazně nižší poplatky za jednotlivé transakce, především tedy na takzvaných druhých vrstvách Etherea,“ vysvětluje zakladatel české kryptoburzy Coinmate Roman Valihrach. Masivní zlevnění provozu druhých vrstev, které si lze představit jako podpůrné programy běžící v pozadí, se následně v menší míře projeví i na poplatcích v celé základní síti – nebude už tak drahé například posílat ether z vlastní kryptopeněženky na burzu za účelem jeho provozu.

Na přesnější vyčíslení dopadu Dencunu je ale ještě podle Valihracha brzy. „Dencun by mohl přinést zvýšené využívání sítě Ethereum, což by zase mohlo být pozitivní pro cenu kryptoměny ether,“ doplňuje analytik platformy eToro Simon Peters.

Aktuální vylepšování Etherea má i svou nezanedbatelnou českou stopu, jelikož vylepšení s názvem Dencun nejprve začalo fungovat v testovacím režimu na ethereové síti pojmenované po pražských Holešovicích – Holešky. Tento testnet, jak se sítě určené ke zkoušení technologických novinek nazývají, původně vznikl v roce 2022 v rámci konference ETHPrague konané v holešovických podnicích La Fabrika a Paralelní Polis.

Šance na ETF

I kdyby ale přínos Dencunu pro fungování Etherea a cenu ethera zaostal za očekáváním, pořád se mohou držitelé druhé největší digitální měny upínat k 23. květnu. Tehdy má americká Komise pro cenné papíry a burzy vynést verdikt, zda povolí start ETF navázaných na ether. Pokud by bylo stanovisko regulátorů kladné, otevřela by se podle Valihracha cesta k více než dvojnásobnému zhodnocení této kryptoměny: až na deset tisíc dolarů za jeden ether ze současných čtyř tisíc. Dosud nepokořený cenový rekord etheru z roku 2021 leží na hodnotě 4700 dolarů.

Jenže schválení ETF na ether zdaleka nevypadá jistě. Zatímco analytik Bloombergu na podzim vyčíslil v případě ETF na bitcoin pravděpodobnost kladného stanoviska úřadů na 90 procent, u etherové obdoby vidí šanci na její schválení jen na 35 procent. Argumentuje tím, že mezi žádajícími fondy a regulátory neprobíhá prakticky žádná komunikace.

Výhledově ale považuje schválení burzovně-obchodovaných fondů investujících do etheru jen za otázku času. Podle experta neexistuje žádná objektivní překážka, která by tomu měla bránit.

Dokud se tak ale nestane, může mít cena etheru vyjádřená poměrem vůči bitcoinu problém překonat svá historická maxima, nehledě na současný růst. Hodnota 0,14 bitcoinu za jeden ether zůstává nepokořena už skoro sedm let.