Facebook by podporoval jen kryptoměnu Libra, potvrdil její šéf Marcus | E15.cz

Například demokratický senátor Sherrod Brown si v rámci slyšení položil řečnickou otázku, zda se Facebooku po všech jeho skandálech dá vůbec věřit. „Facebook už nás několikrát zklamal a každý svůj přešlap obhajuje jen tím, že se stále ještě učí," řekl Brown. „Byli bychom bláhoví, kdybychom této společnosti dali příležitost experimentovat s bankovními účty lidí a využívat mocné nástroje jako například monetární politiku, které lidé nerozumí,“ doplnil.

Názory politiků se ale různí. Ještě před samotným slyšením lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy pro CNBC prohlásil, že se mu líbí decentralizovaná povaha dominantní kryptoměny bitcoin. Ocenil i míru jejího zabezpečení. „Bitcoin mám rád,“ řekl McCarthy.

„Naopak když jsem na Facebooku, nejsem zákazník, ale produkt. Sociální síť funguje zdarma, protože vydělávají na prodeji vašich dat. A teď se chtějí vrhnout do světa finančního byznysu. Na rozdíl od bitcoinu jim však chybí decentralizace,“ popsal McCarthy.

Vedoucí projektu Libra David Marcus se svou úvodní řečí pokoušel přesvědčit zákonodárce o ochotě jeho firmy spolupracovat s regulátory. „Víme, že budeme potřebovat dostatek času na to, abychom vše udělali správně,“ dodal Marcus s tím, že Facebook nezačne libru nabízet, dokud nebudou regulatorní záležitosti vyřešeny.

Po vlně kritiky z úst senátorů Marcus Libru obhajoval s tím, že Facebook není jediným členem kryptoměnové asociace Libra, ale patří do ní i společnosti jako PayPal či například Visa. Ty budou mít dostatečnou sílu na to, aby kryptoměnu mohly kontrolovat, ujišťoval. Marcus zároveň připustil, že do sítě Facebook bude vpuštěna jen digitální měna Libra a jakýkoliv konkurenční projekt nebude povolen.

K problematice virtuálních měn se minulý týden vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Na twitteru kritizoval kryptoměny, včetně bitcoinu i digitální měny nazvané libra. Naznačil také, že pokud Facebook a jiné firmy chtějí vydávat vlastní měnu, měly by požádat o bankovní licenci a podléhat bankovní regulaci. Facebook a jeho chystanou kryptoměnu zkritizovali také šéfové americké centrální banky (Fed) Jerome Powell a šéf britské centrální banky Mark Carney.

"Nejsem fanouškem bitcoinu ani jiných kryptoměn, které nejsou penězi a jejichž hodnota je vysoce nestabilní a nevychází z ničeho," napsal Trump na twitteru. "Pokud se Facebook a další firmy chtějí stát bankou, musejí si zažádat o novou bankovní licenci a stát se subjektem všech bankovních regulací, stejně jako další banky, národní i zahraniční," dodal.