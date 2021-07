Gambleři opustili loď. V kryptoměnách se oproti jaru točí zlomek peněz | E15.cz

Trh kryptoměn zažívá dramatický pokles popularity. V polovině července se ve virtuálních mincích protočilo denně v průměru 65 miliard dolarů. To je až bezmála osmkrát méně peněz, než kolik den co den spolykal globální trh kryptoměn na letošním vrcholu v polovině května. Aktivity spekulantů s mincemi tak během prvního prázdninového měsíce propadly na úroveň z října loňského roku. Tehdy přitom měl kryptoměný trh třiapůlkrát nižší hodnotu.

„Stáváme se svědky určitého opadnutí zájmu o krypto. Do dubna se nacházely kurzy virtuálních mincí na silně růstové trajektorii. Někteří investoři zrealizovali masivní ztráty, jiní si uvědomili, že zrealizovat závratný zisk na kryptoměnách není tak jednoduché, jak se v předchozích měsících zdálo,“ říká ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Z trhu prý odešla „nezdravá“ část investorů vidících v kryptoměnách novodobý klondike. „Spekulanti hledající závratné zbohatnutí nebo adrenalin se naučili investovat do jiných aktiv, typicky meme akcií,“ dodává Pfeiler.

Aktivita spekulantů začala prudce vzrůstat počátkem roku spolu se zdražujícími kryptoměnami. Nejvíce peněz kryptoměnovým trhem protékalo během dramatického pádu mincí ve druhé polovině května. Masivní propad aktivit spekulantů s mincemi se odrazil i ve výrazném poklesu hodnoty kryptoměnového trhu.

Ta se podle statistik portálu coinmarketcap propadla z více než 2,5 bilionu dolarů v polovině května na současných zhruba 1,27 bilionu dolarů, tedy přibližně na polovinu. Trh tak má nejnižší hodnotu od letošního února.

„Velký veřejný zájem řádově zvyšuje objemy obchodů a naopak. Technická analýza poslední vlny veřejného zájmu je matoucí, důležitý je dlouhodobý pohled, a tam není třeba nic věštit, bitcoin je deflační měnou a celý průmysl může jenom růst,“ soudí Mário Havel, člen hackerspace Bordel z Paralelní Polis.

Nejvíce peněz nepřitahuje stále dominantní bitcoin. Jak uvádějí statistiky Coingecko, zdaleka největší objem obchodů, bezmála 1,5 bilionu dolarů, se v uplynulých třiceti dnech odehrál ve měně tether, tu teprve následoval bitcoin a v těsném závěsu pak ethereum.

Ekonomové připomínají, že hlavní centrální banky pokračují v tisku peněz, což vytváří vhodné podmínky pro opětovný růst hodnoty kryptoměn i obchodní aktivity. „Existuje tu extrémní rezervoár volných peněz. V USA a v dalších zemích prudce roste měnová zásoba, tedy objem peněz kolujících v ekonomice.

Důvodem je hlavně mimořádně expanzivní politika centrálních bank od loňského jara,“ říká ekonom J&T Banky Pavel Ryska s tím, že tempo růstu peněz v oběhu je v zámoří nejrychlejší od konce druhé světové války.

„Když do ekonomiky přitékají ve velkém nové peníze, investoři je do určitého bodu umísťují do tradičních aktiv, ale poté začínají hledat také alternativy. Právě jednou z nich jsou kryptoměny,“ dodává Ryska. Nejaktivnější je v tomto směru americký Fed, masivně zvyšují objem peněz v oběhu také Evropská či Japonská centrální banka.