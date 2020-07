Bitcoin možná usnadnil útěk exmanažerovi Wirecard | E15.cz

Někdejší provozní ředitel zkrachovalé německé finanční společnosti Wirecard Jan Marsalek uprchl do Běloruska či do Ruska, informoval magazín Der Spiegel. Podle deníku Handelsblatt se nyní nachází u Moskvy pod dohledem ruské tajné služby. Marsalek podle Handelsblattu před svým útěkem převedl do Ruska z Dubaje, odkud Wirecard prováděla podezřelé finanční operace, značné částky peněz ve formě bitcoinů.