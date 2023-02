Tvůrci českého trezoru na bitcoiny mají cestu z čipové krize | e15.cz

Nedostatek čipů dál výrazně škrtí globální byznys. Dopady situace jsou patrné i v Česku, a to nejen v továrnách automobilek. Pražské bitcoinové firmě SatoshiLabs a její dceřiné společnosti Trezor hrozilo, že by v krajním případě neměly zákazníkům co prodávat. Nyní ale výrobce hardwarové kryptopeněženky deklaruje, že se mu podařilo na situaci s čipy vyzrát. „Nikdo nezvolil tak bláznivou cestu jako my,“ řekl serveru E15 finanční ředitel SatoshiLabs Štěpán Uherík. Výsledek? Nejpozději koncem roku by měly být součástí trezorů čipy s novým pouzdrem nesoucí logo pražské firmy. „Dostali jsme se na vrchol čipového potravního řetězce,“ glosuje manažer. SatoshiLabs tvrdí, že se jí podařilo převzít kontrolu nad částí procesu výroby čipu.