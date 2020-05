Bitcoin halving 2020 – co je půlení a kam půjde cena kryptoměny? | E15.cz

Halving (půlení) – co znamená a kdy nastane

Kryptoměna bitcoin, která funguje přes deset let, je naprogramována tak, že počet digitálních mincí je předem omezen a zastropován na 21 milionech.

Ty se do oběhu uvolňují postupně, přičemž tempo přírůstku nových bitcoinů postupně klesá. Každé čtyři roky se snižuje na polovinu počet denně vygenerovaných virtuálních mincí.

Před květnem 2020 (přesný termín půlení odpočítán zde) byl stanoven na 1800 bitcoinů denně, po halvingu na 900.

Roční inflace počtu digitálních mincí se tak snižuje z 3,69 procenta na 1,80. Z celkového zamýšleného množství bitcoinů ve výši 21 milionů jich bylo vygenerováno už více než 18 milionů. Klíčovým kontextem celé události jménem půlení je tak narůstající vzácnost průkopnické kryptoměny. Jak kryptoměnová komunita vnímá halvingAutor: ct

To je v přímém protikladu s monetární politikou jednotlivých států, které se snaží reagovat na krizi kolem pandemie koronaviru snižováním úrokových sazeb a novým kolem kvantitativního uvolňování. De facto dochází k tištění nových peněz. Někteří fanoušci bitcoinu proto halving přejmenovali na "kvantitativní zpevňování" s cílem lépe rozšířit povědomí o vlastnostech kryptoměny.

Halving a predikce kurzu bitcoinu

Událost je mezi držiteli bitcoinu značně očekávaná s ohledem na možný nárůst hodnoty kryptoměny. Venture kapitálový investor Tim Draper vyjádřil přesvědčení, že kurz bitcoinu dosáhne v roce 2022 až 250 tisíc dolarů. A podle takzvaného stock-to-flow modelu se má bitcoin pohybovat v cenovém rozpětí mezi 50 až 100 tisíci dolary nejpozději v prosinci 2021.

To vše představuje o řád jiné hodnoty, než kterých dosahoval kurz kryptoměny na jaře 2020. A zároveň jde o další důvod, proč je událost mezi kryptospekulanty tak očekávaná.

Kdyby opravdu došlo k masivnímu nárůstu bitcoinu nejspíš by vzrostl i kurz ostatních kryptoměn - přestože většině z nich předpovídají někteří analytici zánik.

Reakce ceny bitcoinu na minulá půlení

Zastánci kryptoměn odvozují svůj optimismus z předchozích událostí, kdy došlo k halvingu. Po něm dosud vždy následoval prudký růst hodnoty bitcoinu a dosažení nových maxim. Zatím tak platilo, že s každým novým čtyřletým cyklem přišlo i překonání cenových rekordů. A to dost výrazné, jak ukazuje graf níže: Půlení a cena bitcoinu v minulostiAutor: reddit

Jak navíc ve svém videu pro investiční poradnu E15 uvedl popularizátor bitcoinu Jakub Vejmola vystupující pod přezdívkou Kicom, kromě půlení už spekulanti při odhadování vývoje ceny kryptoměny nemají nač spoléhat.

To ještě podtrhuje význam halvingu. Jakkoliv na sociálních sítích působí řada profilů s údajně zaručeně fungujícími technickými analýzami. Podívejte se na video, které se problematikou spolehlivosti předpovídání ceny bitcoinu zabývá:

Krypto-poradna E15 • VIDEO Kicom

Halving a vliv na těžaře bitcoinu

Půlení ale představuje výzvu pro všechny, kteří se snaží vydělávat dolováním této virtuální měny. Snížení počtu bitcoinů, na něž si mohou těžaři přijít, mimo jiné znamená, že mining se už nemusí vyplácet tolik, co dříve.

Samozřejmě za předpokladu, že hodnota bitcoinu skokově nevzroste ihned v květnu 2020. Po halvingu v roce 2016 se však parabolický růst ceny bitcoinu dostavil až zhruba rok a půl po samotné události. Nelze vyloučit ani krátkodobý cenový pokles.

Jak půlení ovlivní v roce 2020 cenu bitcoinu? V anketě E15 Premium odpovídali experti z oboru: ANKETA: Bitcoin vstoupí do nové éry. Jak s cenou zahýbe půlení?

Z praktického fungování těžby se toho však tolik nemění. Každých deset minut má nárok na odměnu majitel toho počítačového hardwaru, kterému se podařilo jako prvnímu vyřešit primitivní výpočetní úlohu.

Aktivita těžařů udržuje bitcoinovou síť v chodu a relativně bezpečnou vůči kyberútokům. Výše odměny se však v květnu 2020 snížila z 12,5 bitcoinu na 6,25.

Pokud by se většímu množství minerů už jejich činnost nevyplatila a skončili by, negativně by to dopadlo i na zabezpečení bitcoinu. Roztočila by se tak spirála nedůvěry vůči nejrozšířenější virtuální měně, což by jen posilovalo případný cenový pokles.

Na druhou stranu: algoritmus bitcoinu každých 14 dní přizpůsobuje náročnost těžby tak, aby odpovídala měnící se situaci na trhu. Z praktického hlediska tak může majitel těžebního stroje své zařízení vypnout a počkat na automatické snížení nároků na výkon a poté opět dolovací stroje spustit.

Půlení a krocení optimismu: na co si dát pozor

Žádný investor do kryptoměn by obecně neměl brát bitcoin a spol. jako zaručeně výnosnou investici a podobně je tomu i v případě sázky na halving. Přestože se v komunitě držitelů kryptoměn šíří odvážné predikce vysokých zisků, na místě je i předběžná opatrnost a krocení vidiny pohádkových výdělků.

K půlení došlo v minulosti zatím jen třikrát a v investičním světě obecně platí, že minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích. Případ kryptoměny litecoin, u níž došlo k halvingu v létě 2019, navíc ukazuje, že cena virtuální měny může krátce po události klesnout třeba i na třetinu.

V této souvislosti se ale nabízí možný protiargument, že podle výše zmíněného stock-to-flow modelu se hodnota bitcoinu a litecoinu vyvíjí fundamentálně jinak. V každém případě je u vysoce volatilních kryptoměn na místě opatrnost a zejména trpělivost.

Svou roli může v budoucnu sehrát i geopolitický vývoj a možná eskalace americko-čínsko obchodní války či prohloubení hospodářské krize. K pořádnému otestování hodnoty bitcoinu ekonomickou krizí dosud v jeho historii nedošlo.

Ačkoliv držitelé bitcoinu profilují virtuální měnu coby digitální zlato, mezi tradičními investory má digitální mince stále pověst vysoce rizikového aktiva, kterého se v době turbulencí na trhu spekulanti ochotně zbaví.