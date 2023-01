Jaroslav Bukovský: Patero vychytaných cest, jak krypto nekupovat, ale vydělávat na něm | E15.cz

Tak už je zase blaze. Kdo by to byl na pozadí celé řady nedobojovaných válek na fyzickém i finančním poli čekal? Investorům se prozatím úspěšně podařilo vyhnout se katarzi a restartovat spanilou jízdu napříč trhy. Přetlak burziánské potence se navíc tak jako vždy přelil do kryptoměn. Tedy na trh, který ještě nedávno všichni považovali za mrtvý, glosovali ho sarkastickými poznámkami a zvěstovatele oživení titulovali vulgárními výrazy. Navzdory krátkozrakým skeptikům se to však opět stalo a trh tradičně proti všem racionálním očekáváním analytických technicistních materialistů znovu vydělává velké peníze.