John Vanhara: Těžba bitcoinu může pomoci chudším státům | E15.cz

Okolnosti těžbě bitcoinu moc nenahrávají. Souběh pádu ceny kryptoměny a energetické krize znamená, že mineři bojují o přežití. Včetně Jana Vaňhary, který píše svůj byznysový příběh v USA jako John Vanhara. Ten spojil svůj zájem o investice do nemovitostí s fascinací těžbou bitcoinu a jeho nadšení navzdory současné situaci neopadá. Celé odvětví má podle Vanhary před sebou solidní budoucnost. Mohlo by prý přinést bohatství i do dosud chudších států.