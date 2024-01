Cena největší kryptoměny se bezprostředně po schválení bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) sotva pohnula, ve čtvrtek ale poskočila až na 49 tisíc dolarů. A podle expertů dále poroste. Pokud se jejich předpověď alespoň částečně naplní, mají se držitelé bitcoinu na co těšit.

Ve středu dostala bitcoinová ETF ve Spojených státech zelenou a ve čtvrtek už do nich měly proudit peníze investorů. Podle přepjatých očekávání, která tyto události doprovázejí, by kurz bitcoinu měl nejpozději v pátek překonávat historické rekordy. Jenže až takhle jednoduché to nebude.