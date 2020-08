DeFi: jak začít s jevem, co zastiňuje bitcoin a další kryptoměny | E15.cz

Zřejmě nejvýraznějším letošním trendem ve světě virtuálních měn jsou zatím takzvané decentralizované finance (DeFi). Mají představovat nadstavbu kryptoměn a kromě klasických plateb přinést i komplexnější finanční služby jako půjčky, obchodování nebo dokonce hypotéky. To všechno bez prostředníka a bez registrací nebo ověřování totožnosti. Jak se ve světě finančnictví nové generace zorientovat a co od něj čekat? Napoví video kryptoměnového popularizátora Jakuba Vejmoly alias Kicom, které se v prohlížeči automaticky spouští pod titulkem článku.

Na začátek ale patří upozornění, že celá tato oblast je na svém začátku a představuje extrémně rizikový a křehký prostor dokonce i na poměry kryptoměn. „Za půl roku z toho nemusí zůstat vůbec nic,“ varuje Kicom.

Kritici DeFi tvrdí, že jde spíše o centralizované služby a kód, na kterém aplikace běží, může kdykoliv selhat. „Já celému tomu snažení fandím, ale zůstávám velmi skeptický a obezřetný,“ dodává autor videa.

Koho tato slova neodradí, měl by vědět, co bude k fungování ve světě DeFi potřebovat. Drtivá většina služeb funguje na blockchainu Ethereum. Čili vaše experimenty musejí začít nákupem kryptoměny ether. Následně budete potřebovat virtuální peněženku, co umí komunikovat s DeFi službami. V tomto ohledu je nejoblíbenější volbou Metamask, případně aplikace Argent, vysvětluje Kicom.

A jaké služby si můžete vyzkoušet? Půjčovat virtuální mince lze v protokolech MakerDAO, Compound nebo Aave. Nemáte zrovna k dispozici mince, které nesou nejvyšší úrok? Můžete je směnit například přes službu Uniswap.

Vydělat na svém kryptojmění lze ale ještě jinak. Sázíte? Na takzvaných predikčních marketech Omen či Polymarket můžete vsadit i na to, kdo vyhraje volby v USA. Nyní si ale dejte pozor na výši ethereových poplatků, protože zvýšený zájem o DeFi je vytlačil na historická maxima.

Vklad do protokolu Compound tak vyjde i na osm dolarů. Na řešení problémů si však bude muset komunita ještě chvíli počkat. Více příkladů DeFi služeb najdete v průvodním videu.