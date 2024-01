Ještě dva dny před schválením fondů americkou Komisí pro cenné papíry a burzu podíl bitcoinu atakoval 54 procent celého kryptotrhu. Každý procentní bod tohoto trhu ovšem odpovídá při jeho aktuální celkové hodnotě kolem 1,7 bilionu dolarů sumě 1,7 miliardy dolarů. V posledních týdnech byl kolem bitcoinu obrovský rozruch a spousta lidí měla pocit, že právě teď by ho měli nakoupit. „Jenže to vyhnalo jeho cenu do míst, kde už nebyli další kupci, a docházelo tak k výběru zisků,“ popisuje dění analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Právě to mělo za následek, že týden po startu obchodování s bitcoinovými ETF klesl podíl celkové tržní kapitalizace této kryptoměny – násobku počtu kolujících mincí a jejich aktuální ceny – na něco málo přes 49 procent. Tedy na obdobnou hodnotu jako třeba počátkem loňského října. „Pokud se podíváme na vývoj stovky největších kryptoměn za poslední týden, bitcoin patřil k nejhorším. Vybrané zisky z bitcoinu očividně investoři vložili do menších kryptoměn,“ vysvětluje Lajsek.

Zatímco bitcoin po několikaměsíční jízdě za posledních sedm dnů o pět procent oslabil, jiné, a často významné alternativní kryptoměny vydělaly pomyslný balík.