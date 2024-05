Jde o první zdokumentovanou směnu virtuálních mincí za zboží. Nebýt podobných průkopnických nápadů, patnáct let starý bitcoin by nemusel být zdaleka tak populární jako dnes.

„Toho obchodu nelituju. Myslím, že je skvělé stát se tímto způsobem součástí rané historie bitocinu,„ řekl v roce 2018 serveru Cointelegraph Hanyecz. „Myslím, že úvahy o současné hodnotě těch bitcoinů pro mě nejsou dobré,“ přiznal nicméně o rok později serveru CBS. Dlouholetí fanoušci bitcoinu pro něj však stále mají slova uznání. Koupí dvou pizz v hodnotě 41 dolarů zřejmě poprvé jasně ukázal, že kryptoměna může mít i zcela praktické využití.

Placení bitcoinem bylo však v roce 2010 mnohem komplikovanější kvůli absenci rozšířených platebních bran a terminálů, přes které by podniky virtuální mince přijímaly. Hanyecz proto sháněl dobrovolníka, který mu pizzu přinese a za bitcoiny předá.

Programátor tak za své peníze dostal i donáškovou službu. A dnes si obchod, který před lety uskutečnil, komunita fanoušků virtuálních měn připomíná jako Bitcoin Pizza Day.

Neméně důležitá je ale v celém příběhu také role protistrany. Jeremy Sturdivant, další člen tehdejší aktivní bitcoinové komunity, se tehdy rozhodl výzvu Hanyecze vyslyšet a virtuální měnu coby prostředek směny přijmout. Něco takového zdaleka není samozřejmostí ani dnes. O to živější je dnes obchod z roku 2010.

„Pizza je v bitcoinové komunitě ultimátní mem," napsal na síť X Jan Kohout, autor podcastu Kryptoplebs. Pizza Day je podle něj mimo jiné argumentem ve prospěch názoru, že peníze jsou v praxi tvořeny trhem, ne pouze státními institucemi.

Kohout a ostatní bitcoineři považují bitcoin za zdravější alternativu státních peněz kvůli jeho zastropovanému množství nebo nezávislosti na centrální autoritě. Akceptování bitcoinových plateb ale není v Česku ani jinde ve vyspělém světě tak běžné, jak možná Hanyecz a spol. kdysi doufali.

Přesto takové možnosti existují i v tuzemsku. Poslat kryptoměnu z jedné digitální peněženky do druhé a na oplátku získat nějakou tu pochutinu lze například v kavárnách Paralelní Polis v pražských Holešovicích nebo v kolínském Bitclubu.

Pro mnoho jeho držitelů je ale bitcoin v první řadě investiční nástroj, což dokládá i úspěch letos spuštěných amerických burzovně-obchodovaných fondů (ETF), které krypotměnu drží.

Z investičního pohledu kryptoměna nabídla několik zajímavých obchodních příležitostí i v posledních letech, nejen v roce 2010. Například v březnu roku 2020 klesl kurz virtuální měny dočasně až na čtyři tisíce dolarů, na podzim 2022 šlo největší kryptoměnu koupit za 16 tisíc dolarů. Výhodnost nákupu bitcoinu z pohledu jeho dnešní ceny počítá speciální kalkulačka e15 níže.

Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu

Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.

2010

„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.

2011

„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.

2014

„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.

2015

Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.|archiv E15

„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.

2017

„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.

2018

„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.

2021

„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.

2023

„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.|e15 Michaela Szkanderová

„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.|E15 Michaela Szkanderová