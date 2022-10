Bitcoin se přestává vyplácet těžit. Jak reagují čeští mineři | E15.cz

Ten paradox je zarážející. Cena bitcoinu má do svých loňských téměř sedmdesátitisícových maxim hodně daleko, přesto je zájem o těžbu kryptoměny zhruba o polovinu vyšší, než když bořila své cenové rekordy. Ukazují to alespoň data celkového výpočetního výkonu strojů na těžbu bitcoinu (hashrate). Byznysová realita je ale drsnější.

Nedávno zbankrotoval americký provozovatel těžební infrastruktury Compute North dlužící až 500 milionů dolarů, v energeticky drahé Evropě i Česku se mining vyplácí drobným těžařům či jednotlivcům ještě méně. A i ten, kdo prozíravě odešel jinam za levnější elektřinou, zas tolik důvodů k radosti momentálně nemá.

Podle reportéra agentury Bloomberg Davida Pana Compute North doplatila mimo jiné na dlouhé povolovací procesy v Texasu, kde firma chtěla původně už v dubnu uvést do provozu svou obří těžební halu. „Cena bitcoinu mezitím prošla několika pády a příležitosti k získání kapitálu vyschly,“ dodal Pan. Proč tedy více minerů neodpojuje své stroje? John Vanhara, který investuje v USA nejen do nemovitostí, ale i do těžby bitcoinu, vidí neustálý růst hashrate jako spíše důsledek souhry okolností než důkaz o výhodnosti miningu.

„V tom obrovském býčím trhu, který probíhal loni, nakoupily veřejně obchodovatelné firmy typu Marathon desítky tisíc ASIC minerů (speciálních počítačů na těžbu bitcoinu, pozn. aut.), které dodnes nestihly zapojit. Ono vybudovat infrastrukturu na mining je hodně náročná a zdlouhavá činnost. Vše se většinou opozdí. A tohle se přesně stalo. Takže teď se zapojují stroje nakoupené ještě loni. Tohle je, obávám se, ten důvod, proč hashrate neklesá. Zároveň si myslím, ze to ještě přijde,“ uvádí podnikatel s tím, že i na svých strojích pozoruje propad profitability. „Loni byla doba, kdy výnosnost vycházela na 100 procent. Teď bojujeme o přežití,“ dodal podnikatel.

A to přitom Spojené státy patří mezi země, kde se v současnosti vyplatí těžit nejvíc. Podle Vaňhary jde o důsledek relativně stabilního právního prostředí a stále ještě poměrně nízkých cen energií. Americký stát Texas navíc již dříve vyjádřil záměr stát se světovou Mekkou miningu a spolupracovat s těžaři na stabilizaci elektrické sítě.

Situaci se musely přizpůsobit i české firmy, které v oblasti dolování bitcoinu podnikají. Ještě více než v minulosti platí, že samotná těžba se v Česku příliš nevyplatí. To potvrzuje i tuzemský zprostředkovatel miningu na klíč 2bminer.