Bitcoin má větší tržní hodnotu než Facebook | E15.cz

V pátek kryptoměna opět překonala své cenové rekordy, když se kurz jednoho bitcoinu dostal až na 42 tisíc dolarů. Souhrnná cena všech těchto digitálních mincí v oběhu tím překonala 760 miliard dolarů, což o asi osm miliard dolarů převýšilo i součet hodnoty akcií Facebooku. Ten patří do první desítky největších firem na světě.

Spoluzakladatel kryptoburzy Gemini Cameron Winklevoss k tomu na Twitteru napsal, že jde o logický vývoj. „Dává smysl, aby byla peněžní síť větší než ta sociální,“ napsal. Podle zastánců bitcoinu má hrát výrazně ve prospěch této kryptoměny takzvaný síťový efekt, kdy čím déle digitální měna existuje a čím více lidí ji vlastní, tím lépe funguje a roste její hodnota. Vývoj tržní hodnoty bitcoinových mincí.Autor: CoinMarketCap

Za trhem se zlatem, za jehož digitální obdobu kryptospekulanti bitcoin označují, ale nejrozšířenější virtuální měna stále o jeden řád zaostává. A to i přes to, že se loni cena bitcoinu zhruba zečtyřnásobila a za uplynulých sedm dní si připsala zhruba 40 procent.

Bitcoin v poslední době těží hlavně z poptávky ze strany větších investorů. Významně mu pomáhá i politika centrálních bank a tisk dalších peněz na boj s koronavirovou krizí, což vyvolává obavy ze zrychlení tempa růstu inflace.

