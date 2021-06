Češi za kryptoměny utratili dvakrát více než loni | E15.cz

V Česku se v květnu prodaly kryptoměny za téměř 400 milionů korun, což je zhruba o polovinu více než loni. Od začátku roku se objem prodejů meziročně více než zdvojnásobil na 3,2 až 3,3 miliardy korun. Tahounem zůstává bitcoin, ale růst zaznamenalo například i ethereum. Proti předchozím měsícům nebyl nárůst tak velký, protože loni v květnu se trh již připravoval na halving, tedy snížení těžby, a výrazně stoupl objem obchodů. Vyplývá to z údajůn obchodníka Bit.plus.

Zájmu o kryptoměny stále nahrává velké množství volných peněz i příchod stále nových investorů. Po příchodu koronaviru se bitcoin osvědčil jako aktivum, které na krizi nereaguje přímo, jako cenné papíry nebo dluhopisy. Kvůli své rostoucí hodnotě bez ohledu na propad ekonomiky je mnohdy označován jako digitální zlato.

Kurz bitcoinu se za uplynulých dvanáct měsíců zvýšil o 240 procent. V posledním měsíci ale zažil výrazný propad z rekordních hodnot přes 60 tisíc dolarů na současných zhruba 33 tisíc dolarů.

„Bitcoinu v posledních týdnech určitě nepomohla vyjádření některých velkých investorů, jako je například Elon Musk, i snahy zemí jako je Indie či Čína omezit těžbu. Nižší cena ale láká nové investory, kteří v současnosti vidí potenciál výraznějšího zhodnocení,“ uvedl Stránský. Na Slovensku byl objem obchodu s digitálním zlatem v porovnání s Českem zhruba třetinový a v lednu až květnu přesahoval 1,2 miliardy korun.

Ačkoliv řada investorů stále doufá v rychlý návrat bitcoinu a dalších kryptoměn poblíž rekordních maxim, podle analytika Purple trading Štěpána Hájka se nálada na trhu za poslední týdny změnila. „Z trhu zmizelo několik investorů, kteří obchodovali kryptoměny pákovým efektem a nabídka je nyní vyšší než poptávka. Schéma být milionářem přes noc už nevypadá tak jednoduše jako před dvěma měsíci a ačkoliv většina trhu přikládá horší náladu Elonu Muskovi, důvěru v další zisky stovek procent se nepodařilo úspěšně nastartovat,“ podotkl.

Podle makléře Wood & Company Petra Beneše bitcoin stále vzbuzuje mezi investory obrovský zájem a patří k největším fenoménům současnosti. Investoři projevují zájem o kryptoměny jako o celou třídu aktiv, nikoliv jen o samotný bitcoin.

„Vytvořit novou kryptoměnu je práce pro IT firmu asi na půl dne. Přesto některé z nových kryptoměn okamžitě po svém vzniku přilákaly miliony dolarů. Může se tak zdát, že kryptoměny jsou novodobou formou digitálního zlata. Není ale zlato všechno, co se třpytí. Reálné zlato se nikomu vyrobit nepodařilo, a proto bych byl velmi opatrný s tímto tvrzením i co se týká nových kryptoměn,“ dodal.