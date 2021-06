Salvador chce z bitcoinu udělat svou oficiální měnu | E15.cz

Salvadorská republika se může stát prvním státem na světě, který by ustanovil bitcoin jako svou oficiální měnu, informuje server CNBC . Má to v plánu prezident této malé středoamerické země Nayib Bukele. „Příští týden pošlu parlamentu návrh zákona, který z bitcoinu udělá zákonné platidlo,“ prohlásil Bukele na sobotní konferenci Bitcoin 2021 v Miami. Podle odborníků je politikovo rozhodnutí chytrým tahem, revoluci na kryptoměnovém trhu bychom však čekat neměli.

Cenou nejsledovanější kryptoměny zpráva nijak zvlášť nezahýbala. Bitcoin nejprve o víkendu mírně oslabil, vzápětí se ale vrátil k růstu. V době uzávěrky tohoto textu v pondělí odpoledne se obchodoval za 36 633 dolarů, zhruba 765 tisíc korun.

„Salvadoru zavedení bitcoinu jako běžného platidla určitě pomůže. Už jen proto, že spousta lidí v Evropě a USA si uvědomí, že tahle země vůbec existuje, takže to může přitáhnout nějaký kapitál a turisty,“ myslí si Dominik Stroukal, expert na kryptoměny a hlavní ekonom platební instituce Roger. „Je to pozitivní zpráva a důležitý milník i pro bitcoin. Otevírá se tím možnost, že se v budoucnu to samé podaří také v dalších státech,“ dodává Stroukal.

Na druhou stranu ovšem nepředpokládá, že se západní firmy, které těží bitcoin nebo do něj významně investují nyní budou masově stěhovat do Salvadoru. „Pořád je to místo s mimořádně vysokou kriminalitou, které de facto ovládají mafiánské gangy. Takže i kdyby u nás došlo k nějaké větší regulaci kryptoměn, řada podniků bude nadále preferovat působení ve státech, kde platí právo a demokracie. Žádnou zásadní změnu na trzích proto v tuto chvíli nečekám,“ shrnuje Stroukal.

Podobný názor zastává rovněž Tomáš Pfeiler, portfolio manažer makléřské společnosti Cyrrus. „Salvador představuje výjimku. Používat bitcoiny jako prostředek směny by dávalo smysl nanejvýš v případě zemí s extrémní mírou inflace. Ve větších a rozvinutějších státech proto zavádění bitcoinu jako běžného nástroje platebního styku neočekávám,“ míní Pfeiler.

Salvadorská vláda spolupracuje na ustanovení bitcoinu coby oficiální měny s firmou Strike. Ta provozuje stejnojmennou virtuální platební platformu. Strike by měl státu pomoci vybudovat moderní finanční infrastrukturu, založenou na technologii bitcoinu, takzvaném blockchainu.

„Bitcoin má funkci jak skvělého rezervního aktiva, tak vynikající peněžní sítě. Držením bitcoinů se mohou rozvíjející se ekonomiky chránit před potenciálními inflačními šoky národních měn,“ tvrdí šéf a zakladatel Striku Jack Mallers.

Jak připomíná server CNBC, právě Salvador je dobrým příkladem státu, kde by digitální měna mohla dobře fungovat. V současné době se v zemi platí americkým dolarem. Salvadořané ovšem nejvíce používají hotovost. Kolem 70 procent z 6,4 milionu tamních obyvatel vůbec nevlastní bankovní účet.

Asi pětinu salvadorského HDP pak tvoří peníze, jež posílají domů občané, žijící v zahraničí. Takové převody ovšem často trvají několik dní a instituce, přes které si lidé finance posílají, si za své služby účtují nemalé částky.

Díky zlegalizování bitcoinu jako běžné měny by si obyvatelé mohli jednoduše vytvořit bankovní účty v mobilech. Z chudé země závislé na hotovosti by se tak Salvador mohl v krátké době změnit na vysoce transparentní digitální ekonomiku. Už letos v březnu Strike spustila ve středoamerické zemi platformu na mobilní platby a ta se brzy stala nejstahovanější aplikací v Salvadoru.

Kritici nicméně namítají, že bitcoin není krytý žádným aktivem a nemá ani plnou důvěru žádné významné vlády. Jeho hodnota je navíc extrémně kolísavá. „Na základě komentářů šéfů centrálních bank se zdá, že svět směřuje spíše k větší regulaci kryptoměn,“ upozorňuje Pfeiler.

Nayib Bukele je západními státy označován za populistu a autoritářského politika. Jeho strana Nuevas Ideas má nicméně v salvadorském parlamentu jasnou většinu a tak je pravděpodobné, že nový zákon bude bez problémů brzy přijat.