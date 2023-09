RockawayX má nový čtvrtmiliardový kryptofond | e15.cz

„V dubnu jsme začali investovat a z portfolia, které tam budujeme, jsem nadšený,“ popisuje šéf RockawayX Viktor Fischer s tím, že zatím firma investovala v rámci svého druhého fondu kolem 10 milionů dolarů.

„Venture kapitálový byznys teď představuje 350 milionů dolarů. Investujeme buď do projektů v raných fázích, kterých máme v portfoliu zhruba padesát, anebo do fondů jako Andreessen Horowitz Crypto, Dragonfly Capital a dalších, ze tří čtvrtin jsou to americké fondy,“ uvedl Fischer v nedávném rozhovoru pro Forbes.

RockawayX zároveň upravila svou investiční strategii. O něco méně než v minulosti se zaměřuje na investice do základní blockchainové infrastruktury, pořád má ale do ní směřovat polovina peněz, které má RockawayX k dispozici.

Intenzivněji než dřív naopak jedna z nejvýznamnějších venture kapitálových kryptofirem v Evropě vyhledává takzvané killer apps – tedy kryptoaplikace, bez kterých by se mnoho lidí či firem brzy mohlo jen sotva obejít.