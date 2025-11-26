Velcí hráči kupují ve slevách. Proč propad krypta nemusí být problém
- Jeff Currie spekuluje, že velcí akcionáři technologických firem prodávali krypto, aby dokupovali zpomalující AI sektor – a tím nepřímo poslali bitcoin dolů.
- Propad bitcoinu není výjimečný: ztráta třetiny hodnoty za šest týdnů bledne ve srovnání s dřívějšími 80procentními kolapsy.
- Nejde o fundamentální problém, velcí hráči jako BlackRock či Grayscale naopak levně přikupovali; trh se jen krátkodobě přesunul od rizikovějších aktiv.
Bitcoin padá a s ním i další kryptoměny. „Na vině jsou velcí hráči z oblasti umělé inteligence,“ říká legenda mezi energetickými a komoditními analytiky Jeff Currie, dřívější partner Goldman Sachs, který dnes pomáhá vést jednu z největších private equity firem na světě. Currie má obecně kryptoměny rád a už řadu let o nich často mluví v médiích, kde se ho zeptali i tentokrát – co říká na prudký propad bitcoinu.
„Je to odveta staré ekonomiky,“ řekl před pár dny ve vysílání americké ekonomické stanice CNBC. Domnívá se, že akcionáři velkých technologických firem mají také kryptoměny, což je rozumný předpoklad. Spekuluje však, že tito držitelé prodávali bitcoin a další kryptoměny, aby mohli dokupovat zpomalující sektor umělé inteligence. Tím se tak trochu bitcoinu pomstili.
Třetina fuč
A pomsta je to skutečně krvavá. Z vrcholu na začátku října stačilo bitcoinu jen měsíc a půl, aby ztratil skoro třetinu hodnoty. Pro bitcoin to ale není nic nového – a dokonce ani zdaleka nejde o největší propad. Na konci roku 2017 a během roku 2018 spadl o 84 procent, jen o procentní bod mírnější byl propad v roce 2013, kde navíc následoval ještě jeden pokles na polovinu původní ceny. A pamětníci by mohli vyprávět o propadu v roce 2011, kdy bitcoin vyrostl měřitelně nejvíc ve své historii, jen aby spadl tak moc, že to dodnes neumíme přesně spočítat. Prakticky šel až k nule. A jestli to bylo 85 nebo 99 procent, sice není nepodstatné, ale na úplném začátku to postihlo jen hrstku lidí.
Ještě když byl Currie v Goldman Sachs, hledal pro bitcoin cestu k vyšší ceně právě skrze velké hráče a instituce. Teď ale naráží na to, o čem se před lety často mluvilo, když kryptoměny začal skupovat Elon Musk – že zapojení velkého kapitálu je dvousečná zbraň.
Dlouho se čekalo, až budou velcí hráči nakupovat, čímž vystřelí cenu vzhůru, ale zapomínalo se na to, že kdo nakoupí, může také jednou prodávat. Stejně tvrdou moc má velký kapitál i opačným směrem. Když se objevila bitcoinová ETF, byla to dobrá zpráva pro cenu, ale ostří na druhé straně čepele umí sekat i opačně, když velcí hráči prodávají.
V součtu to ale může být dobrá zpráva, protože nyní jsme byli svědky experimentu, kdy velcí hráči jako BlackRock nebo Grayscale ve velkém přikupovali, když cena spadla. Tak trochu se šlo na nákupy ve slevě. Vypadá to tedy, že o nic fundamentálního nejde.
A nejspíš ani nemusí být pravda, že by velryby, tedy velcí držitelé kryptoměn, prodávaly jen proto, aby nalily peníze do technologických firem a zejména do těch zaměřených na umělou inteligenci. Nesnažily se bránit propíchnutí AI bubliny. Technologie totiž udělaly otočku také. Jistě, dalo by se argumentovat, že pomaleji, což mohlo být způsobeno překlopením kryptoměn do akcií technologických firem, ale ani to nevypadá jako hlavní důvod. Spíše to vypadá, že se svět posunul směrem od rizikovějších aktiv. Na chvíli.