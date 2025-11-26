Deset nejdražších měst světa podle účtů za energie a služby. Praha za sebou nechala Paříž i New York
- Kde na světě platí lidé za energie nejvíc? Všech deset nejdražších metropolí leží v Evropě.
- Do nelichotivé elitní desítky se dostala i Praha – a v nákladech na energie předčila i New York.
- Žebříček Deutsche Bank sleduje vývoj cen pro byt o velikosti 85 m² za základní služby – tedy za topení, elektřinu, vodu a odpady.
10. Oslo
Oslo zažilo jedno z vůbec největších zdražení energií ze všech sledovaných měst. |
Náklady v roce 2025: 6 230 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +122 %
Oslo zažilo jedno z vůbec největších zdražení energií ze všech sledovaných měst – ceny základních služeb tu od roku 2020 vzrostly o neuvěřitelných 122 procent. Paradoxem přitom je, že Norsko je jedním z největších vývozců zemního plynu v Evropě a samo vyrábí extrémně levnou elektřinu z vodních elektráren. Přesto domácnosti platí dramaticky více: ceny určuje liberalizovaný trh propojený s EU, exportní kapacita a kolísání výroby.
9. Amsterdam
Amsterdam zůstává jedním z nejdražších měst západní Evropy. |
Náklady v roce 2025: 6 315 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +59 %
Amsterdam zůstává jedním z nejdražších měst západní Evropy. Účty za základní služby zde vyskočily za pět let o 59 procent, zejména kvůli drahé elektřině, zelené transformaci a vysokým daním. Při přepočtu s aktuálním kurzem tak dosahují náklady v Amsterdamu pro byt o velikosti 85 m² v průměru 6 315 korun. Město je dlouhodobě jedním z nejdražších na život i na energie.
8. Praha
Mezi celosvětově nejdražší města podle nákladů na energie a služby se zařadila také Praha. |
Náklady v roce 2025: 6 589 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +59 %
Mezi celosvětově nejdražší města podle nákladů na energie a služby se zařadila také Praha. Mezi lety 2020 a 2025 vzrostly měsíční účty domácností za tyto služby o 59 procent, což je jeden z nejvyšších nárůstů v Evropské unii. Česká metropole tak v tomto ohledu dnes vychází dráž než Paříž, Řím nebo New York a v celosvětovém přehledu se zařadila na osmé místo. Ještě v roce 2012 přitom byla až dvacátá.
7. Londýn
Britské domácnosti v Londýně doplácí na dlouhodobě kritizovanou strukturu energetického trhu. |
Náklady v roce 2025: 6 778 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +48 %
Britské domácnosti v Londýně doplácejí na dlouhodobě kritizovanou strukturu energetického trhu: drahý dovážený plyn, silnou závislost na spotových cenách a nedostatečné investice do výroby i sítí. Od roku 2022 navíc prudce vzrostl cenový strop („price cap“) a s ním i síťové a dodavatelské náklady, což se promítlo do účtů domácností. Výsledkem je růst cen energií o 48 procent od roku 2020.
6. Vídeň
Vídeň, jedno z nejlepších měst k životu, má ale zároveň jedny z nejvyšších nákladů na energie a služby. |
Náklady v roce 2025: 6 989 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +50 %
Vídeň, jedno z nejlepších měst k životu, má ale zároveň jedny z nejvyšších nákladů na energie a služby. Účty vyskočily od roku 2020 o polovinu, protože Rakousko po roce 2022 ztratilo přístup k levným ruským dodávkám plynu a přešlo na dražší evropské kontrakty. Výsledkem je, že základní služby jsou dnes ve Vídni podstatně dražší než ve většině dalších evropských metropolí.
5. Varšava
Varšava zažila jedno z největších zdražení energií na světě. |
Náklady v roce 2025: 7 515 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +103 %
Varšava zažila jedno z největších zdražení energií na světě – měsíční účty domácností se za pět let zdvojnásobily. Polsko se potýkalo s kombinací rekordní inflace, skokového růstu cen uhlí a tepla, vyšších daní i celkového tlaku na energetickou infrastrukturu.
4. Berlín
Berlín patří mezi města, která nejvíce doplatila na energetickou krizi posledních let. |
Náklady v roce 2025: 7 662 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +45 %
Berlín patří mezi města, která nejvíce doplatila na energetickou krizi posledních let. Domácnosti zde čelí kombinaci dražšího zemního plynu, který Německo muselo po roce 2022 nahrazovat LNG dovozy, vysokých síťových poplatků a také dopadům politických rozhodnutí o urychleném odchodu od jádra. Pokud jde o ceny za základní služby, je dnes Berlín dražší například než San Francisco.
3. Frankfurt
Domácnosti ve finančním srdci Evropy platí třetí nejvyšší účty za energie a služby. |
Náklady v roce 2025: 7 789 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +43 %
Domácnosti ve finančním srdci Evropy platí třetí nejvyšší účty za energie a služby, což je dáno kombinací vysokých cen elektřiny v Německu, obecně nadstandardně drahého života a také nedostatku dostupného bydlení, který tlačí vzhůru celkové provozní náklady domácností.
2. Edinburgh
Edinburgh je jedním z největších „skokanů“ celého žebříčku. |
Náklady v roce 2025: 7 957 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +85 %
Edinburgh je jedním z největších „skokanů“ celého žebříčku. Mezi lety 2020 a 2025 tu měsíční účty domácností vzrostly o více než 85 procent, což je jeden z nejvyšších nárůstů na světě. Skotská metropole doplácí na stejný problém jako Londýn – nestabilní a dlouhodobě kritizovaný britský energetický trh, extrémní závislost na spotových cenách a drahém dováženém plynu. K tomu se přidaly i výrazné výkyvy ve výrobě z obnovitelných zdrojů, což Skotsko zasáhlo obzvlášť citelně.
1. Mnichov
Mnichov je v roce 2025 nejdražším městem světa podle nákladů na energie a služby. |
Náklady v roce 2025: 8 504 Kč měsíčně
Nárůst od roku 2020: +37 %
Mnichov je v roce 2025 nejdražším městem světa podle nákladů na energie a služby. Domácnosti zde platí měsíčně více než třeba v Hongkongu nebo Paříži. Německo dlouhodobě trápí vysoké ceny elektřiny, které jsou výsledkem kombinace drahého dováženého plynu po roce 2022, vysokého zdanění, nákladů spojených s energetickou transformací a rozsáhlých síťových poplatků.