Ruská softwarová ikona odešla ze země, v Česku patří mezi největší plátce daní a chtěla expandovat
- JetBrains, původem ruská firma sídlící v Praze, patří k největším plátcům daně v Česku.
- Firma nyní investuje do AI a přechodu z licencí na předplatné.
- Má přes 12 milionů uživatelů a zůstává klíčovým globálním hráčem v developerských nástrojích.
Nenápadná původem ruská softwarová společnost pokračuje v odvádění vysoké daně z příjmu do české státní kasy. Rusové, kteří jsou například oficiálními programátorskými partnery Googlu, si před lety zvolili Prahu za své světové sídlo, díky čemuž už na daních zaplatili vysoké miliardy korun a každoročně se řadí mezi největší zdejší plátce vůbec. Vývoj naznačuje, že by tento trend měl pokračovat.
Společnost JetBrains vznikla v roce 2000 v Rusku a o dva roky později přesunula svou korporátní centrálu do České republiky. Dřívější výkonný ředitel Maxim Shafirov pro e15 uvedl, že v Rusku už tehdy neexistovala jasná pravidla a že JetBrains hledala bezpečné prostředí pro své podnikání, což Česko splňuje.
JetBrains měla v domovské zemi „pouze“ programátory a další IT odborníky, což se ale změnilo s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Firma se ze země stáhla a zaměstnancům, kteří o to měli zájem, pomohla s přesunem do zemí, kde pro Rusy bylo možné získat vízum.
K výrazné expanzi nedošlo
Vízová politika vůči Rusům v Česku není vstřícná, takže k výrazné expanzi pražské centrály nedošlo, byť o to ze strany firmy byl zájem. Praha nicméně i nadále slouží jako hlavní entita zpracovávající finance, HR a další korporátní aktivity JetBrains. Součástí týmu s necelými 200 lidmi je i vývojový tým. JetBrains každopádně eviduje zhruba 2200 zaměstnanců ve 13 kancelářích v několika zemích.
Díky zakotvení korporátní entity v Česku JetBrains pravidelně platí vysoké daně. Tržby nejsou, na rozdíl od Googlu či dalších nadnárodních technologických společností, přesměrovávány přes Irsko. JetBrains podle účetní závěrky za finanční rok 2024 na dani z příjmu odvedla 503 milionů korun. Rok předtím to bylo 883 milionů a ještě dříve 865 milionů korun. Firma v podobných číslech osciluje dlouhodobě.
Nižší loňské daně souvisí s nižším ziskem, který se před zdaněním dostal ze 4,7 na 2,98 miliardy korun, a to i přes růst tržeb na více než 15 miliard korun.
JetBrains má zvýšené náklady související se změnami v byznysu. Společnost vytváří nástroje pro programátory a softwarové inženýry. Jde například o vývojové prostředí IntelliJ Idea nebo programovací jazyk Kotlin, který je oficiálním jazykem pro vývoj programů pro operační systém Android.
Předplatné se firmě vyplácí
JetBrains dříve prodávala tradiční softwarové licence, v poslední době se ale snaží byznys přetočit směrem k předplatnému. Už lze vidět výsledky – výnosy příštích období, jak se počítají čísla z nasmlouvaného prodeje předplatného, v posledním roce vyrostly o zhruba 1,5 miliardy na 8,9 miliardy korun.
Investice polyká také zavádění umělé inteligence, která se v programování stále více prosazuje díky takzvanému vibe codingu (vytváření programů na základě textového zadání do chatbota).
Rusko-česká firma například vytvořila vlastní AI model Mellum pro generování kódu, programovacího agenta Junie a nástroj Kineto pro vibe coding. Zájemcům nabízí bezplatné licence na své nástroje výměnou za poskytnutí dat, díky čemuž chce své AI modely zlepšovat. Každopádně na vytváření těchto modelů a nástrojů jsou potřeba investice do čipů Nvidia a výpočetního času.
Půlmiliardová daň z příjmu nadále stačí na vysoké postavení mezi tuzemskými plátci. JetBrains není v první dvacítce, zveřejněné Finanční správou ČR, ale dle odhadů tomu rovněž není daleko. Například dvacátá ČEZ Distribuce odvedla necelých 996 milionů korun a devatenáctý Avast něco přes miliardu.
Největší světové firmy mezi zákazníky
JetBrains bude pokračovat v investicích a rozvoji. „Společnost bude i nadále pracovat na vylepšení svých stávajících produktů v průběhu jejich vývoje, investovat do dalšího vývoje programovacího jazyka Kotlin a rozšiřovat portfolio produktů pro co nejkomplexnější pokrytí potřeb vývojářů. V nadcházejících letech se zaměříme také na integraci umělé inteligence do našich nástrojů,“ uvedl Vilém Melíšek, jednatel podniku.
JetBrains má po celém světě přes 12 milionů uživatelů a mezi zákazníky patří drtivá většina ze stovky největších firem na světě. Společnost díky svému přístupu patří dlouhodobě mezi ajťáky nejoblíbenější značky.
JetBrains není jedinou původem ruskou IT společností, která má v Česku vítané aktivity. Jak e15 informovala, firma Nebius, která staví datacentra pro umělou inteligenci a která na ně nedávno získala od Microsoftu zakázku na skoro 20 miliard korun, v Praze buduje výzkumné a vývojové centrum.