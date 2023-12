Událost, kterou lidé z institutu nazývají vytunelováním, se odehrála v létě. Během podzimu se podle Týce Paralelní Polis dostala do stavu relativní finanční stability. Ta se však může v zimě ještě otřást s tím, že budou její obvyklí návštěvníci spíše jezdit na zimní dovolené a po vánočních návštěvách, než aby chodili do institutu, varuje Týc, občanským jménem David Brudňák. Podle něj má Polis pro nejbližší období nouzovou finanční rezervu z půjčky kryté kryptoměnou. Není si však jistý, že to bude na překonání nejslabších měsíců stačit.

Týc působí v dozorčí radě Paralelní Polis, především ale vnímá svou roli v černém holešovickém činžáku jako úlohu školníka, který má všude přístup a zajišťuje běžný chod věcí.

Dozvuky léta

Do Polis může zajít posedět kdykoliv, ale za občerstvení ani jiné služby nezaplatí jinak než pomocí kryptoměn. Kavárna je nadále v provozu, v zákulisí však ožily spory, na které bylo zaděláno během léta.

Může za to rozkol s agenturou specializovanou na pořádání konferencí a přednášek Duct Tape Production (DTP) a jejím jednatelem Josefem Jelačičem. „Díky nedbalosti právního zástupce došlo k tomu, že Jelačič jako jednatel získal v tomto subjektu většinový podíl," prohlašuje Paralelní Polis ve svém stanovisku a dodává, že na to její zakladatelé a členové dozorčí rady přišli příliš pozdě.

„Napálili nás a interpretujeme to tak, že vytunelovali Paralelní Polis. Půl roku jsme tajili, že se tohle děje, protože nemůžete hned dohlédnout následky, jaké ta věc má. Navíc nejde jen o finanční kapitál, ale i o naši deset let budovanou značku a reputaci v rámci scény,“ dodává Týc.