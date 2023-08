Litecoin halving 2023. Proč je vývoj ceny varováním i pro bitcoin | e15.cz

Jeden z největších altcoinů (alternativních kryptoměn) má za sebou událost, která podle optimistů nastartuje prudký růst jeho ceny. Litecoin prodělal takzvané půlení (halving) . To samé čeká příští rok na jaře bitcoin – už počtvrté. Třikrát po půlení největší kryptoměny následoval masivní nárůst kurzu bitcoinu. Jenže aktuální litecoinové dění vyvolává pochybnosti, proč by měl vlastně halvingový recept na „zaručené“ zbohatnutí zafungovat i tentokrát.

Půlení. Předem naprogramovaná událost, po které dojde k poklesu počtu denně generovaných virtuálních mincí (odměny pro takzvané těžaře) na polovinu. Právě to má podle optimistů způsobit zásadní změnu v rozložení poptávky a nabídky. Jenže litecoin nic.

Jeho aktuální cena je nižší než před minulým půlením v roce 2019. Vypadá to, že je někde chyba. A pokud držitelé bitcoinu věří, že právě jejich virtuální měna z nich po jarním halvingu nadělá boháče, mohla by to být celkem drahá chyba.