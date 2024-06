Končí čtyřletý experiment, který měl ukázat bytelnost některých pouček a mýtů spojených s investicemi do virtuálních měn. Plán byl jasný. Krátce po půlení (halvingu) nakoupit bitcoin a v menší míře i některé jiné virtuální měny, přečkat klasický čtyřletý kryptoměnový cyklus, pokusit se ustát očekávaný inflační šok a pak sečíst zisky. Vyplatilo se, ale mohlo ještě více.

Ačkoliv je svět kryptoměn pro mnohé laiky stále neproniknutelný, během patnácti let fungování bitcoinu se v něm ustálilo několik jednoduchých pouček, které se může vyplatit brát v potaz.

Přesně to zkusila redakce e15, když v červnu 2020 experimentálně nakoupila bitcoin za méně než deset tisíc dolarů a inspirována tehdejšími tipy znalců také ether a cardano s celkovou poloviční váhou v kryptoportfoliu. Bylo krátce po halvingu, který na polovinu snížil emisi nových bitcoinů, a pokud by se historie rýmovala, za další čtyři roky krátce po dalším půlení měla cena virtuálních měn sedět výrazně výše.

Dosud se ceny kryptoměn pohybovaly ve zhruba čtyřletých cyklech ohraničených halvingem a cílem redakce bylo si jeden takový zkusit absolvovat na vlastní pěst. Tím spíše, že dramatické okolnosti přelomu jara a léta 2020 vybízely k experimentům, protože zavedené pořádky stejně přestávaly platit.

Pandemie koronaviru se stihla rozšířit i na západní polokouli, přišly první plošné uzávěry, panika na trzích a propad ceny bitcoinu o polovinu za dva dny a zároveň nešlo přeslechnout sýčkování skalních bitcoinistů, že osekání úrokových sazeb centrálních bank na nulu a zasypávání obyvatel penězi ze strany vlád může skončit citelným znehodnocením kupní síly standardní měny. Což by mohlo nahrát směnnému kurzu největší digitální měny, které v oběhu nikdy nebude více než 21 milionů „mincí“. Zároveň je bitcoin, a tím spíše ostatní kryptoměny, známý výkyvy svého kurzu.

Do cvičného portfolia proto redakce nakoupila virtuální měnu jen v tak titěrné počáteční hodnotě, jejíž ztráta by byla sotva postřehnutelná. Výsledné zhodnocení by ale nakonec v případě exitu mohlo zaplatit třeba pěkný víkendový výlet pro celou redakci.

Celkem během čtyř let vzrostla hodnota cvičného kryptoportfolia o 715 procent. To je řádově více, než kolik během stejného období nabídl široký index amerických akcií S&P 500 nebo pověstný bezpečný přístav do rozbouřených dob zlato. Na tomto místě je ale třeba přiznat, že investičním šampionem poslední čtyřletky je fenoménem umělé inteligence nadnášená Nvidia s více než desetinásobným zhodnocením od června 2020.