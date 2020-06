Rockaway spouští blockchainový fond, přilákala zakladatele TechCrunche | E15.cz

Skupina má s fondem ambiciózní záměry: dostat se během dvou let na velikost 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) a stát se největším blockchainovým fondem v Evropě. Kolik dalších investorů kromě Arringtona už do Rockaway Blockchain Fund vložilo své prostředky či se tak v nejbližší době chystá učinit, ale firma nechtěla upřesnit.

Plánuje vytvořit portfolio osmi venture kapitálových fondů a 40 projektů. S finanční podporou některých z nich začala Rockaway již před více než 12 měsíci.

“Spuštění našeho fondu přichází v době, kdy se celý svět vzpamatovává z koronaviru. Nová situace přispěla k růstu blockchainových řešení, primárně ve finančních službách,” říká šéf fondu Viktor Fischer. Podle něj se tak například ukazuje důležitost možnosti snadných a rychlých přeshraničních plateb, což je kategorie, kde technologie kryptoměn v porovnání s tradičním finančním systémem nabízí lepší řešení.

Rockaway současně spoléhá na to, že krize ještě podnítí ve firmách snahu co nejvíc pracovních postupů automatizovat. A právě finanční sektor v porovnání s těmi ostatnímmi podle Fischera v oblasti automatizace zatím relativně zaostával. Blockchain, tedy decentralizovaná účetní kniha, ale už nyní začíná sloužit například jako platforma pro snadnější vydávání dluhopisů či vytváření finančních derivátů a obchodování s nimi.

Rockaway Blockchain Fund neinvestuje do spekulativních nákupů kryptoměn – platí tak dřívější Fischerovo vyjádření, podle kterého Rockaway láká v první řadě rozvoj základní technologické infrastruktury typu decentralizovaných účetních knih nebo burz. „Pokud bych s určitým sebezapřením přijal zjednodušující označení situace okolo kryptoměn za zlatou horečku, dala by se naše investiční strategie připodobnit k investování do výroby lopat a krumpáčů," popsal Fischer.

„Pokud by přes nás někdo chtěl investovat do bitcoinu, doporučíme mu, aby si virtuální mince koupil napřímo, bez prostředníka,“ upřesnil nyní Fischer. Jedenáct let starý bitcoin navíc z technického hlediska jen těžko konkuruje novějším virtuálním měnám, například co do počtu zpracovaných transakcí za sekundu. I to je důvod, proč se Rockaway rozhodla zaměřit na podporu jiných blockchainových řešení, než na kterém běží bitcoin.

Jde o jiný přístup, než kterým se řídí například Anthony Pompliano a jeho kryptoměnový fond Morgan Creek Digital. Pompliano patří mezi nejhlasitější fanoušky bitcoinu a opakovaně argumentuje, že je to právě bitcoin, který bude světu digitálních mincí nadále dominovat. „Peníze nejsou otázkou technologie, ale důvěry. Bitcoin je jedinou šancí na odluku peněz od státu,“ zmínil v Pomp Podcastu.

V Česku přišla s fondem investujících do kryptoměn už dříve skupina Comfort Finance Group. Začátkem roku 2018 začala nabízet zprostředkování nákupů nejrozšířenějších digitálních mincí jako bitcoin, ether, monero či litecoin.