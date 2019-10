Blockchain přilákal další investice Rockaway | E15.cz

Blockchainová divize Rockaway se přidala do skupiny investorů vedené společností Pantera Capital. Firmy plánují podpořit Vegu pěti miliony dolarů (118 milionů korun). Rockaway přesnou částku, kterou projektu přispěla ona, sdělit nechtěla.

Projekt Vega má za cíl vyvinout a uvést do chodu blockchainový protokol pro decentralizované obchodování derivátů, které je bezpečné a bez nutnosti úschovy.

„Obchodování s krypto-deriváty dosahuje denního objemu 5,6 miliardy dolarů, který v porovnání s deriváty na tradičních trzích v denních objemech 1,5 bilionu dolarů reprezentuje značný potenciál růstu“, řekl Viktor Fischer, partner Rockaway Blockchain.

Vývojáři Vegy jsou však ve svém úsilí ještě na začátku, aktuálně se zaměřují na dokončení a testování první verze základního protokolu.

Podle Rockaway jsou i kvalitní kryptoaktivity v současnosti podhodnocené, což prý dlouho nevydrží a ceny začnou znovu stoupat.

Dosud portfolio Rockaway Blockchain tvořila osmička projektů. Ty s Vegou kromě rané fáze vývoje spojuje i důraz na budování nové digitální infrastruktury namísto sázku na konkrétní digitální mince. „Pokud s určitým sebezapřením přijmu zjednodušující označení situace okolo kryptoměn za zlatou horečku, dala by se naše investiční strategie připodobnit k investování do výroby lopat a krumpáčů. Vybíráme si totiž zejména infrastrukturní projekty, které pomohou blockchain urychlit, učinit jej užitečnějším či lépe programovatelným. Jde nám o infrastrukturu, na které budou vznikat konkrétní aplikace,“ popsal již dříve pro E15 Fischer.

Odlišný pohled dlouhodobě zastává odborník na virtuální měny Andreas Antonopoulos. Jsou to právě virtuální mince, které jsou podle něj základním předpokladem využití potenciálu blockchainu. On sám patří mezi lidi prosazujících myšlenku, že je to právě bitcoin, respektive kryptoměny jako takové, které přinášejí to nejdůležitější a nejzásadnější využití technologie blockchain.