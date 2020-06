Bitcoin propagují převážně hlupáci, myslí si autor Černé labutě | E15.cz

Nassim Nicholas Taleb, autor slavné knihy Černá labuť, se na Twitteru pustil do vyhrocené debaty s fanoušky bitcoinu a libertariánství. Obě kategorie se podle jeho mínění téměř dokonale překrývají. K ideologii vycházející z předpokladu, že stát lze nahradit trhem, se ale staví značně skepticky, ačkoli kryptoměnu samu hodnotí pozitivně.

„Bitcoin je dobrá myšlenka, ale téměř všichni bitcoinisti jsou naprostí idioti neschopní pochopit jemnější nuance, než které se lze dočíst v čínském štěstíčku (kousek pečiva uvnitř ukrývající papírek s poselstvím, pozn. red.),“ napsal Taleb.

Poslední dobou se často věnoval snaze přesvědčit zastánce minimálního státu, že i ekonom Friedrich August von Hayek, který je řadě z nich intelektuálním vzorem, přisuzoval důležitou roli státnímu aparátu a jeho intervencím. A to zejména v případech, jako je právě epidemie či podobná událost nesoucí systémové riziko.

Od experta na kyberbezpečnost a počítačové šifrování Giacoma Zucca, který mimochodem patří k nejvýraznějším propagátorům bitcoinu, se ale Taleb dočkal nařčení, že svými argumenty jen nahrává „globálnímu centrálnímu plánování z hlav úředníků a politiků“.

Právě to nakonec Taleba vyprovokovalo k výroku, ve kterém má téměř všechny zastánce bitcoinu za hlupáky.

Taleb se do ostrých výměn nepustil jen v souvislosti s interpretací Hayekových postojů. Dlouhodobě patří mezi zastánce povinného nošení roušek v rámci prevence šíření koronaviru, ačkoli podle kritiků tohoto opatření, mezi něž patří i Zucco, je to přílišný zásah do svobody jednotlivce.

Taleb to však považuje za velmi efektivní nástroj zvládání pandemie s tím, že rouška nechrání v první řadě svého nositele, ale všechny ostatní v jeho okolí.