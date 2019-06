Bitcoin brzy přestane růst, míní expert | E15.cz

Bitcoin zažívá skokový růst své hodnoty. Aktuálně se obchoduje za cenu okolo 9 100 dolarů za virtuální minci. Čím si tento prudký růst vysvětlujete?

Loňský rok byl pro nejznámější kryptoměnu ve znamení její stabilizace a konsolidace. Od začátku letošního roku bitcoin pomalu přidával. Celkově narostl přes více než 120 procent. Nyní se ale blíží doba dovolených a tradeři se snaží urvat své poslední příležitosti. Podle mého odhadu jeho cena poroste ještě zhruba další dva týdny. Kolem 27. července by ale opět mohla spadnout dolů. Vyprodají se pozice, trh se uklidní a uprostřed prázdnin očekávám, že se pomalu začne obchodovat znovu.

V médiích se objevily spekulace, že cenu bitcoinu táhne nahoru i záměr společnosti Facebook přijít s vlastní kryptoměnou. Vidíte v tom i vy nějakou příčinnou souvislost?

Nemyslím si. Možná to ovlivní investory, kteří se v kryptoměnách moc nevyznají. Nicméně technicky je bitcoin zcela něco odlišného než to, co plánuje Mark Zuckerberg z Facebooku. Zkušený investor, který se ve světě kryptoměn orientuje, ten se touto informací neřídí. Nemyslím si proto, že Facebook v jejich nákupním rozhodování má nějakou větší váhu.

Z vašeho pohledu tedy roste cena bitcoinu jen z titulu blížících se dovolených, během nichž investorská aktivita opadá?

Nejen. S cenou hýbou institucionální investoři. Opět a zase.

Někdo konkrétní?

V rovině spekulace bych si tipl bratry Camerona a Tylera Winklevossovi, kteří na zakladateli Facebooku Marku Zuckerbergovi v minulosti vysoudili na 65 milionů dolarů a na bitcoin vsadili ještě před rokem 2013 přes 11 milionů dolarů. Založili si dokonce vlastní burzu Gemini a je pravděpodobné, že jejím prostřednictvím budou chtít dělat nějaké futures kontrakty na bitcoiny. Možná už o to dokonce žádají americkou centrální banku. Pokud by se bratři Winklevossovi domluvili s Markem Zuckerbergem a společně s ním zainventovali velký balík peněz do bitcoinu, s jeho hodnotou by to jistě zamávalo. Následně by vydělali na jeho zobchodování, čímž by získali další prostředky, jež by mohli společně vložit do facebookového kryptoprojektu. Ale jak říkám, je to čistě moje spekulace.

Kam by se tedy podle vás mohla cena bitcoinu vyšplhat?

Odhaduji, že do začátku prázdnin se dostaneme někam na 11 až 12 tisíc dolarů za jednotku. Ale dělat technickou analýzu bitcoinu je někdy jako věštit z kávové sedliny.