Sázka o milion dolarů. Investor věří v další růst kryptoměn, inspiruje se Buffettem | E15.cz

„Bitcoin a další kryptoměny byly za posledních deset let nejvýkonnějšími aktivy. Překonaly index S&P500 a věříme, že v dalších deseti letech bude trend pokračovat,“ uvedl podle agentury Bloomberg spoluzakladatel fondu Anthony Pompliano. V případě, že tomu bude v budoucnu jinak, vyplatí Morgan Creek Digital milion dolarů tomu, kdo výzvu označovanou jako "Buffettova sázka 2.0" přijme.

Pompliano se svým činem inspiruje výzvou, do které se známý miliardář a investor Warren Buffett pustil před deseti lety. Tehdy šlo o stejnou sumu, na rozdíl od Pompliana ale Buffett na index S&P500 vsadil. Věřil, že jeho vývoj překoná výnosy hedgeových fondů. Zkraje letošního roku Buffett milionovou sázku vyhrál. Pokud by miliardář šel do podobné výzvy i tentokrát, s největší pravděpodobností by volil stejnou stranu. Virtuální měny totiž připodobňuje k jedu na krysy. "Pokud investujete do bitcoinu nebo do nějaké jiné kryptoměny, nevlastníte nic, co by neslo hodnotu," argumentoval Buffett již dříve pro Yahoo Finance.

Od sázky na kryptoměny by v současnosti odradil část investorů i vývoj jejich ceny, která spadla na letošní minima s tím, že zbylé virtuální měny ztrácejí ještě více než nejrozšířenější bitcoin. Pompliano přitom do své sázky zahrnuje kromě bitcoinu také ether, bitcoin cash, EOS, litceoin, monero, zcash, dash, IOTU a NEM.

Část analytiků přitom říká, že v dlouhodobém horizontu projde trh s virtuálními měnami konsolidací. „Většina kryptoměn nepřežije nejbližších pět let,“ uvedl již dříve pro E15 Premium odborník na virtuální měny Radomír Eliáš. V současnosti existuje kryptoměn přes dva tisíce.

Celkově letos trh s kryptoměnami v porovnání s vrcholem z ledna ztratil podle údajů portálu CoinMarketCap.com 87,09 procenta.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Poslední bitcoiny se mají dostat do oběhu kolem roku 2140.