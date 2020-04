Bitcoin je teď dobrou investicí, tvrdí Robert Kiyosaki | E15.cz

Rada člověka, který v médiích často nese přízvisko učitel milionářů, je v principu jednoduchá. Lidé by se neměli snažit „peníze zdarma“ nechat na horší časy, ale co nejdříve je chytře investovat. „Kupujte zlato, stříbro či bitcoin. Dolar umírá,“ napsal Kiyosaki. On sám v současnosti preferuje stříbro, které nyní považuje za nejvíce podhodnocený a zároveň nejméně rizikový druh investice.

„K čemu spořit, když Fed spouští další kvantitativní uvolňování a tiskne biliony falešných dolarů,“ pokládá si muž, který zpropagoval fenomén takzvaného krysího závodu, provokativní řečnickou otázku. A dodává, že samozřejmě ani k nule padající úrokové sazby na bankovních trzích střadatelům nenahrávají.

Naopak Kiyaosakim nastíněné investiční alternativy díky tomu, že je jich na trhu omezené množství, představují podle jejich zastánců přirozený protipól současné monetární politiky.

Například zmíněných bitcoinů nebude v oběhu nikdy více než 21 milionů, zatímco peněžní zásobu standardních měn lze prakticky neomezeně nafukovat.





Bohatý táta, chudý táta Kiyosakiho kniha, kterou napsal ještě se spoluautorkou Sharon Lechterovou, si dává za cíl ukázat rozdíly ve smýšlení bohatých a chudých lidí a snaží se dát návod k finanční svobodě. Zjednodušené interpretace tohoto díla tvrdí, že prací člověk nezbohatne, musí "povyskočit“, ideálně šikovnou investicí, nad takzvaný krysí závod.



Zejména vývoj hodnoty kryptoměn dává americkému finančnímu rádci za pravdu. Bitcoin za posledních sedm dní posílil o patnáct procent, druhá nejhodnotnější virtuální měna ether o třicet.

Spekulanty by ale mohlo znervózňovat, že vývoj kurzu digitálních měn de facto kopíruje směr, kudy jdou akciové trhy.

Zajímáte se o kryptoměny? Připojte se do facebookové skupiny Kryptoměny E15 a žádný článek na toto téma vám neunikne >>>

Kryptoměny E15Autor: E15

Podle analytiků z největší kryptoměnové burzy Binance byla míra, do jaké kurz bitcoinu zrcadlil v letoším prvním čtvrtletí akcie, poměrně vysoká.

Domnívají se však, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se začne cena kryptoměny chovat nezávisleji, a více tak z investičního hlediska připomínat zlato. Kritici bitcoinu, mezi které patří například ekonom Nouriel Roubini či Warren Buffett, ovšem nezapomínají dodávat, že digitální mince nemají žádnou vnitřní hodnotu.