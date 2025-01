Nová měna se řadí mezi tzv. memecoin, které jsou vytvářené často spíše pro zábavu než jako seriózní investice. Tyto měny často získávají hodnotu jen díky komunitě a popularitě na sociálních sítích. Jsou extrémně nestabilní investicí.

Vydávání měny koordinuje společnost CIC Digital LLC, pobočka Trump Organization, která již dříve prodávala boty a parfémy se značkou Trump. Spolu se společností Fight Fight Fight LLC, což jsou slova, která pronesl Trump krátce poté, co ho kulka atentátníka zasáhla do ucha, vlastní 80 procent tokenů.

Do sobotního odpoledne, tedy několik hodin po uvedení na trh, dosáhla podle serveru CoinMarketCap.com tržní kapitalizace $Trump 5,5 miliardy USD (135,3 miliardy korun). Není jasné, kolik peněz by Trump mohl na tomto podniku vydělat, uvedla BBC.

Digitálních tokenů bylo vydáno asi 200 milionů. Dalších 800 milionů bude vydáno v příštích třech letech, uvádí se na internetových stránkách nové mince. Píše se zde také, že kryptoměna nemá být předmětem investiční příležitosti nebo cenného papíru, není politická a nemá nic společného s žádnou politickou kampaní, politickým úřadem nebo vládní agenturou. „Tento Trumpův mem oslavuje vůdce, který neustupuje bez ohledu na nepřízeň osudu,“ píše se na stránkách mince.

Kritici obvinili Trumpa, že vydělává na prezidentském úřadu a považují to za porušení etických norem. „Trump vlastní 80 procent a načasoval spuštění několik hodin před inaugurací, to je dravé a mnoho lidí to pravděpodobně poškodí,“ uvedl kryptoměnový investor Nick Tomaino ve svém příspěvku na sociálních sítích.

Investoři do kryptoměn doufají, že Trumpova vláda toto odvětví podpoří. Loni Trump na konferenci o bitcoinech řekl, že Amerika bude po jeho návratu do Washingtonu kryptoměnovým centrem planety. Podle serveru Politiko utratily kryptoměnové společnosti za Trumpovu inauguraci deset milionů USD. Do čela Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) má být jmenován Paul Atkins, který je ke kryptoměnovému průmyslu vstřícný.