Američtí senátoři jdou po Binance. Další manažer FTX promluvil | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

Oproti minulému týdnu jsou sice poklesy relativně malé, když celý trh sestoupil o 4,7 procenta na zhruba jeden bilion a osmdesát miliard dolarů. Bitcoin za poslední týden poklesl o přibližně tři procenta, když se v neděli večer prodával za 22 430 dolarů z akus.

Ether ztratil jen 1,5 procenta a stál zhruba 1570 dolarů.

Z top stovky vyskočil nejvíc token protokolu Maker, který si za týden připsal krásných 37 procent a prodává se za 970 dolarů.

Looserem týdne je pak další Web3 blockchain Wemix. Ten za týden odepsal asi 16 procent.

A teď zprávy

1) Silvergate v problémech

A začneme bankou Silvergate. Ta je je asi nejznámější kryptosvětu nakloněnou bankou ve Spojených státech. A má sakra velké problémy. Její akcie se za tři týdny propadly o více než 75 procent a ve velkém od ní utíkají významní hráči jako Coinbase, Crypto.com, Galaxy či Circle.

Exodus přišel den poté, co banka ve středu oznámila, že odkládá vydání své každoroční výroční zprávy. Vedly jí k tomu „doplňující dotazy“ od nezávislých auditorů a účetních firem stejně jako vyšetřování ze strany regulátorů. Problémy jsou prý tak vážné, že by banka mohla být nucena ještě letos ukončit činnost. Takže se tomu úprku není co divit.

Výborně celé téma zpracoval The Block včetně toho, jak se americkým firmám tenčí množina bank, které chtějí mít s kryptem co dočinění. České firmy by mohly vyprávět...

2) Další útok na Binance

Tři američtí senátoři stále nevěří největší kryptoburze na světě Binance. Trio vedené Elizabeth Warren požaduje po šéfovi burzy Čchang-pcheng Čaovi (známému spíše pod zkratkou CZ) mimo jiné to, aby firma odkryla celou svou účetní rozvahu. Tedy nejen aktiva, ale i závazky a pohledávky.

Podle senátorů navíc existují důkazy, že je firma neprůhledná, že se pokoušela obcházet americké regule a umožnila vyprání až deseti miliard dolarů špinavých peněz.

Nevím tedy, kde berou munici na tak silná tvrzení, když druhým dechem dodávají, že o firmě nemají dostatek informací.

Každopádně do Binance se opřel i jeden z právníků komise pro cenné papíry SEC. Během slyšení ohledně zkrachovalé firmy Voyager prohlásil, že světová jednička je prakticky burzou pro neregistrované cenné papíry.

Když k tomu přidáme prohlášení šéfa SECu Garyho Genslera, že prakticky všechny kryptoměny a NFTéčka vyjma Bitcoinu jsou cenné papíry, máme se co do regulatorního zmatku asi ještě na co těšit.

3) Další manažer FTX spolupracuje s vyšetřovateli

A když máme SEC, tak musí být i FTX. Bývalý šéf vývojářů firmy Nishad Singh se rozhodl spolupracovat s úřady a přiznal vinu u šesti obvinění. Mimo jiné se měl účastnit hned tří zločinných spolčení, a to za účely podvodu s cennými papíry, praní špinavých peněz a porušení pravidel na financování politických kampaní.

Už v prosinci se ke spolupráci rozhodli spoluzakladatel FTX Gary Wang a šéfka Alameda Research Caroline Ellison. Jen Sam Bankman-Fried pořád tvrdí, že nic špatného neudělal.

4) Jako perly sviním

Decentralizované projekty loni získaly rekordní množství peněz od investorů. Do DeFi celkem nateklo 2,7 miliardy dolarů, třikrát více, než rok předtím a 41krát více, než v roce 2020.

Zájem o centralizované projekty sice brutálně poklesl, stále do nich ale teklo víc peněz než do DeFi. Celkem šlo o 4,4 miliardy dolarů, což je oproti 16,3 miliardám z roku 2021 pokles o 73 procent.

Už horší zprávou je, že miliarda dolarů, tedy více než třetina celkových investic plynoucích do DeFi, jde za zkrachovalým projektem Luna. Tzv. Luna Foundation Guard měla zabezpečit, že stable-coin UST udrží svůj peg 1:1 s americkým dolarem.

Už za pár měsíců ale celý ekosystém zkrachoval a z trhu se tak během pár dní vymazalo několik desítek miliard dolarů. No a u CeFi šla zase necelá pětina investic do FTX a FTX.US, které zkrachovaly v listopadu.

Tady asi vidíme, jak moc pečliví jsou investoři u due dilligence projektů, kam nalijí stovky milionů dolarů.

5) Jeden papír a jeden telefonát

Ještě k té pečlivosti investorů. Z dokumentů zveřejněných u soudu už také víme, jak moc si společnost Voyager prověřovala portfolio fondu Three Arrows Capital, než mu půjčila 654 milionů dolarů. Stačil k tomu prý jeden telefonát a jednostránkový dokument s údajnou hodnotou aktiv fondu. A víme jak to dopadlo. Tři šípy během pár týdnů zkrachovaly a velmi brzy je do bankrotového nebe následoval i Voyager.

6) S digitálním dolarem i na aukce dobytka

Austrálie rozjíždí pilotní program pro vlastní CBDC, tedy digitální měnu centrální banky. Ty, kteří o nich chtějí vědět více, odkážu na nedávný díl KryptoSpace, ve kterém jsme se o nich bavili s Jaromirem Sladkovským z Raiffeisen insvestiční společnosti.

Digitální australský dolar se zkratkou eAUD bude vydávat Reserve Bank of Australia. Ta oslovila několik firem, mezi nimi například Mastercard, aby s ní spolupracovaly na 14 pilotních programech využití digitální měny. A to nejen na umožnění offline plateb, ale i na tokenizaci faktur či aukcích dobytka.

7) Znuděné opice táhnout na bitcoin

Společnost Yuga Labs se zaměří na bitcoin. Firma, které stojí za veleúspěšnou NFT kolekcí Bored Ape Yacht Club, vydá limitovanou edici TwelveFold s 300 NFTs jako tzv. Ordinals, tedy že budou přímo zapsané na blockchainu. Zatím to šílenství kolem obrázků na bitcoinu ne a ne opadnout.

8) Robinhood šlape do krypta

Populární investiční platforma Robinhood vypustila do světa svojí web3 peněženku. Zatím je jen v AppleStoru, ale i uživatelé Androidu by se prý měli brzy dočkat. Nyní je na ní možné obchodovat s více než 50 tokeny, mezi jinými s USDC, UNI, MATIC a jak jinak než se Shiba.

Je to self-custody wallet, takže jsou uživatelé zodpovědní za bezpečnost sami a obchodování by mělo probíhat, aspoň zatím, bez poplatků.

Zatímco Robinhood si svojí peněženku klidně vydal, Uniswap hlásí problémy. Tvrdí, že peněženku má už několik měsíců hotovou, nicméně prý bojuje s Applem, který jí odmítá vydat na svém AppStoru. Nová peněženka má například umožňovat obchodování mezi několika druhými vrstvami, a to bez nutnosti měnit blockchain.

9) Podcastový venture fond

Tvůrci amerického projektu Bankless David Hoffman a Ryan Adams rozjíždějí nový venture kapitálový fond, který má investovat do startujících Web3 projektů. Vybrat chtějí 35 milionů dolarů, tedy asi 770 milionů korun.

10) Snoop Dogg v metaversu

Rapper další kryptomág Snoop Dog se spojil s krypto casinem Roobet a stal se jejich „chief ganjaroo officerem“. Co to znamená, netuším, ale asi to bude něco s hulením.

Snoop Dog není nicméně v kryptu nováčkem. Podle The Block se spekuluje o tom, že by právě rapper mohl být známým sběratelem NFTéček vystupujícím pod pseudonymem Cozomo De’Medici. Rapper už v létě vystupoval spolu s Eminemem během Video Music Awards, které MTV pořádalo v Metaversu. Samozřejmě jako opice ze známého Yacht Clubu.