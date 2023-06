Další bull run na krypto přijde z Číny. Vznikl plán na digitální euro | e15.cz

O víkendu se v Praze rozjel Prague Blockchain Week, v rámci kterého se koná patnáctka konferencí a nespočet meetupů či posezení u piva.

Stručné shrnutí programu si můžete přečíst TADY.

Trhům se za poslední týden příliš nedařilo. Ačkoli z minulé neděle na pondělí nastal výraznější růst, od té doby většina měn krvácela, i když jen mírně – tržní kapitalizace veškerého krypta za posledních sedm dní klesla o 1,3 procenta na 1,182 bilionu dolarů.

Bitcoin tentokrát za celým trhem podstatně zaostával. Od minulého pondělka odepsal 4,2 procenta, když se jedna mince prodává za 26 822 dolarů.

O něco lépe je na tom ether, který ztratil jen 1,5 procenta a stojí 1872 dolarů.

Vítězů je tento týden z TOP 100 několik, ale zato jsou to silné kousky. Více než rok po kolapsu vykázala například růst o 24 procent Terra Luna Classic a dostala se na valuaci 633 milionů dolarů. Nechám to raději bez komentáře.

O 14,2 procenta vyskočil například Lido a v očekávání dobrých zpráv ze soudního sporu před americkou Komisí pro cenné papíry SEC si téměř 13 procent přidal i token XRP. Na to, že revoluci v bankovnictví slibuje už přes deset let, valuaci 28 miliard dolarů moc nechápu.

Loserů je také požehnaně, ale vedle blockhainů Kava a Conflux už několik týdnů krvácí již zmiňovaný PEPE. Meme-coin odepsal dalších 18 procent a jeho kapitalizace klesla na 505 milionů dolarů. Je to přitom přesně měsíc od jeho all-time-high, kdy se vyšplhal na 1,8 miliardy dolarů.

Ze zpráv začněme těmi pozitivními, které by, jak v našem sobotním rozhovoru na UTXO uvedl šéf výzkumu projektu CoinBureau Daniel Krupka, mohly nastartovat za pár měsíců nový bull run.

Prvním hybatelem podle Daniela budou tentokrát investoři z Asie. A první viditelnou vlaštovkou je nová regulace přijatá v Hongkongu. Ten má v plánu stát se regionálním hubem pro krypto a fintech obecně, a to přes stále trvající zákaz krypta v kontinentální Číně.

Od začátku června mohou drobní hongkongští investoři nakupovat a prodávat krypto na licencovaných burzách. Ty sice mohou o licenci požádat až od začátku června, ale na její získání mají 18 měsíců, během kterých mohou podnikat.

Od čtvrtka tak nabírá například burza Huobi. Prvních 16 kryptoměn svým klientům bude nabízet i OKX.

Jak samy burzy, tak na nich listované tokeny a kryptoměny budou podléhat relativně striktní regulaci.

Vzniklo už Hong Kong Virtual Asset Consortium a jeho prvním členem se stala burza Huobi. Konsorcium má za cíl vydávat pravidelný rating jednotlivých kryptoměn, podobně jako je to u běžných firem – nejlepší triple A a nejhorší D.

Všichni teď čekají, co s cenami krypta udělá pověstná čínská láska ke gamblingu. A třeba se trend časem přesune i na kontinent.

Ne všechny zprávy z asijské velmoci jsou tak růžové, jak se může zdát. Už od minulého týdne zuří panika okolo protokolu Multichain, který funguje jako bridge čili propojení mezi řadou blockchainů. Spekulovalo se, že šéfy Multichainu zatkla hongkongská policie a úřady se údajně mohly dostat i k hardwarovým peněženkám s 1,5 miliardy dolarů.

To se sice neprokázalo, ale panika trvá. Týmy totiž potvrdily, že se jim nedaří spojit se šéfem projektu Žhao-junem. Navíc nemají přístup k potřebným serverům, a tak ukončují přenosy mezi některými, hlavně menšími blockchainy, jako jsou Findora, Dyno Chain, Red Light Chain a další.

Celý seznam si můžete přečíst na Twitteru Multichainu.

In the past two days, the Multichain protocol has experienced multiple issues due to unforeseeable circumstances. The team has done everything possible to maintain the protocol running, but we are currently unable to contact CEO Zhaojun and obtain the necessary server access for…