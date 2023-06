Útok amerických úřadů rozjel pády kryptoměn | e15.cz

A to shrnutí tentokrát nebude nijak pozitivní. Americká vláda se totiž minulý týden pořádně rozjela a její dvě agentury se pustily do zhruba sedmdesáti různých kryptoměn, které označily za cenné papíry, žalobu následně obdržely dvě největší krypoměnové burzy.

Na trzích to spustilo pořádný výprodej. Tržní valuace všech kryptoměn se propadla o více než devět procent na jeden bilion a 87 miliard dolarů.

Největší duo se ještě relativně drželo. Bitcoin ztratil za posledních sedm dní 3,8 procenta a prodává se za 25 826 dolarů.

A ether odepsal rovných sedm procent a prodává se za 1740 dolarů.

Zbytek přehledu je ale hodně tristní. Z TOP 100 nesvítí zeleně ani jeden token.

Vyhlášení vítěze týdne si tak odpustím. Poražených je požehnaně. Rovných deset projektů z TOP 100 ztratilo za poslední týden více než 30 procent své hodnoty. A 44 projektů ztratilo 20 procent a více. Z drtivé většiny se jedná o tokeny, které byly vyjmenovány jako neregistrované cenné papíry v žalobě SEC, o tom ale za chvíli.

Takže Aptos ztratil 34,3 procenta, Chiliz 33,1 procenta, Axie 31,1 procenta, Polygon 30,5 procenta a tak dále a tak dále.

Válka proti kryptu

Jak bylo řečeno, hlavní téma uplynulého týdne je dané. Americká vláda reprezentovaná Komisí pro cenné papíry SEC a Komisí pro obchodování s komoditami CFTC přešla do plné ofenzivy.

Minulý týden podaly vládní instituce žaloby na největší americkou burzu Coinbase i světovou jedničku Binance a na jejího majitele. A i když mají některé body shodné, v řadě věcí se významně liší. Hůř to vypadá pro Binance.

Následovaly nejen propady cen o desítky procent, ale i poklesy likvidity v řádu vysokých stovek milionů či nižších miliard, konec obchodování některých tokenů, a navíc i pád akcií samotné Coinbase. A samozřejmě výběr miliard dolarů z depozitů na zmiňovaných burzách.

Pojďme si shrnout aspoň základy. Jako první přišla žaloba SEC na Binance. Obžalovanými jsou Binance, Binance US, firmy BAM Trading a BAM Management, které prakticky řídily provoz americké odnože burzy, a zakladatel burzy Čchang-pcheng Čao známý jako CZ.

Obžalovaní prý nabízeli americkým občanům obchodování neregistrovaných cenných papírů, a to včetně nativního tokenu BNB a stablecoinu BUSD, a vedle toho porušili zákony i nabízením služeb tzv. stakingu.

BAM Trading a Binance pak podle žaloby také fungovaly jako clearingová agentura, tedy že vypořádávaly transakce, a dále se neregistrovaly jako broker a ani jako burza.

Mezi další obvinění patří, že Binance US neoprávněně manipulovala s vklady uživatelů a že byla fakticky pod kontrolou samotného CZ. Žaloba také opakovaně zmiňuje, že mezinárodní Binance cíleně umožňovala americkým občanům obchodovat na své platformě, i když tvrdila pravý opak.

Spousta těchto věcí je vám asi dobře známá. Velmi podobně totiž zněla nedávná žaloba proti Binance ze strany CFTC, kde navíc ještě bylo obvinění z toho, že firmě nevadilo, že u ní vesele tradují gangsteři a teroristé.

Je tu ale jedna zásadní novinka. Už velmi dlouho se v USA vede debata, které krypto je a které není cenným papírem. A SEC v tom příliš nápomocná není. Šéf SEC Gary Gensler před pár měsíci uvedl, že podle něj je cenným papírem prakticky všechno vyjma bitcoinu. Jasná pravidla ale stanovit odmítá.

Teď ovšem SEC ve své žalobě vyjmenovala desítky projektů za vyšší desítky miliard dolarů, které podle ní do kategorie cenných papírů spadají. Patří do ní i obři jako Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, Axie Inifinity či Decentraland. Kupodivu na seznamu není Ethereum, ale to neznamená, že se tam neobjeví později.

Podobně jako dříve CFTC nyní i SEC tvrdí, že obžalovaní porušovali zákony vědomě. A stejně jako CFTC také má záznamy konverzací manažerů žalovaných firem. Že ve Spojených státech funguje Binance jako burza cenných papírů, měl už v roce 2018 v interním chatu napsat přímo tehdejší šéf oddělení compliance, tedy ten, kdo ve firmě dohlíží na soulad podnikání společnosti se zákony.

Žaloba na Binance přináší i pár zamotaných bodů: není úplně jasné, zda CZ a mezinárodní Binance měli přístup k prostředkům amerických klientů. Další dceřinka Sigma Chain prý uměle navyšovala obrat americké burzy. A musí se prokázat, jestli peníze na šéfovu jachtu za 11 milionů dolarů připutovaly ze soukromých, nebo z firemních účtů.

O několik dní později se pak na veřejnost dostaly dokumenty, podle kterých mělo na účty CZ postupně doputovat až 12 miliard dolarů amerických klientů. Je otázkou, zda nešlo o podvody à la FTX.

Binance vše popírá a tvrdí, že se bude bránit, co to dá. SEC požaduje konec jejich fungování na americkém trhu plus vysoké pokuty a další. Burzovní komise už také podala žádost o zmrazení aktiv Binance US.

Útok číslo dva

Teď se můžeme posunout k druhé žalobě, která směřovala na americkou jedničku Coinbase. Tam je to o něco jednodušší.

Proč? Coinbase je zaměřená primárně na americké občany a je to zároveň jedna z nejvíc zákonů dbalých kryptofirem. Na trhu není moc dalších hráčů, kteří se snaží dělat byznys „by the book“ a zároveň usilují o dialog s úřady i politiky v tom směru, aby se stávající pravidla vyjasnila. Ukazuje se, že současné normy z roku 1946 už dnes úplně nestačí.

Úsilí Coinbase ale bylo na nic. Podle SEC Coinbase na své platformě umožňovala obchodování s desítkami tokenů a kryptoměn, které jsou cennými papíry. A podobně jako u Binance je jejich staking program opět nabízení cenných papírů.

Oproti žalobě na Binance tu chybí obvinění ze skrývání transakcí či z neoprávněné manipulace s vklady uživatelů.

Jako reakci Coinbase doporučím rozhovor šéfa burzy Briana Armstronga pro deník Wall Street Journal.

Několik zpráv na závěr

Decentralizované organizace odpovídají za své činy

Americkým úřadům se výjimečně zadařilo u soudu. CFTC koncem týdne vyhrála jeden přelomový případ. Jednalo se o soud s organizací Ooki DAO. Jedná se vůbec o první případ, kdy soud určil, že DAOs (decentralizované autonomní organizace) mohou být právně odpovědné za své akce. Pravděpodobně se tím otevírají dveře pro další žaloby v budoucnosti.

Podle CFTC založili anonymní vývojáři Ooki DAO proto, aby provozovali nelegální obchodní platformu, která by se správně měla u komise registrovat. Podle soudu má platforma zastavit své fungování v USA, tedy hlavně přestat nabízet své služby občanům Spojených států. Soud také nařídil stažení webové stránky projektu, zabavení domény a zaplacení pokuty 644 tisíc dolarů.

Stěžejní nicméně je i to, že CFTC tvrdí, že Tom Bean a Kyle Kistner, kteří založili předchůdce Ooki pod jménem bZeroX, se pokusili převést vlastnictví na DAO právě kvůli tomu, aby se zbavili právní odpovědnosti.

S Querkem jde platit bitcoinem

Jedna velmi zajímavá zpráva z Česka: Společnost Querko, která umožňuje platit v restauraci přímo od stolu přes načtení QR kódu, přidává novou službu. Je jí platba přes Lightning Network. Služba je zatím v testovacím provozu. Za mě velký palec nahoru.

NFT za milion

Ikonický francouzský výrobce luxusního zboží Louis Vuitton vstupuje na pole eneftéček. Na trh uvedl limitovanou edici VIA Treasure Trunk.

Vybraní zákazníci si mohou tuhle krabici s pozadím s kopci pořídit za 39 tisíc eur, tedy 924 tisíc korun, prodat jich výrobce plánuje několik stovek a zamýšleny jsou jen pro uživatele ze Spojených států, Kanady, Francie, Velké Británie, Německa, Japonska a z Austrálie.

Tokeny ale na rozdíl od normálních eneftéček nebudou přenositelné. Svým držitelům nicméně umožní získat další exkluzivní NFT, a navíc i fyzickou kopii kufru.

No, neberte to.