Bitcoin má jít níže. Jak pád FTX ještě zasáhne kryptoinvestory | E15.cz

Přirovnávání dění v kryptu k někdejšímu pádu americké investiční banky Lehman Brothers je letos už poněkud trochu nudné a rutinní. Pokud však někdy taková metafora měla dávat smysl, tak je to právě v těchto dnech. Ano, zkrachovala sice „kryptobanka“ Celsius, blockchain Terra, ale FTX – coby jedna z největších burz virtuálních měn na světě – je přece jen jiný kalibr.

Její zakladatel Sam Bankman-Fried byl mimo jiné jedním z raných investorů do Solany (SOL) a nynější vývoj ukazuje, že cokoliv je spojené s FTX, brutálně krvácí z obavy, že to bylo nějakým způsobem zapojené do byznysových schémat Bankmana-Frieda.

Celý problém samozřejmě hojně schytává i bitcoin, který v mezitýdenním srovnání odepsal 20 procent. Silně na něj dopadá nejistota ze směřování celého trhu, projevuje se u něj i vlna nuceného výprodeje majetku těch, kdo byli byznysu FTX a její vlastní kryptoměny FTT přímo vystaveni.

Co by se muselo stát, aby bitcoin skutečně umřel. Podívejte se na video: Video se připravuje ... Kryptoporadna od Jakuba Vejmoly (Kicoma) natočená v březnu 2020. Jeho pointa je platná i nyní. • VIDEO Kicom

Jenže klišé obecné moudrosti praví, že aby mohlo být lépe, musí být nejdřív úplně nejhůř. Kvůli FTX tedy v kryptu hůře ještě bude, a to nejspíš dost brzy. Zároveň to neznamená, že se následně situace nemusí postupně citelně zlepšit. Přirovnání k pádu Lehman Brothers totiž v případě světa digitálních měn trochu kulhá. Podrobnosti na příkladu bitcoinu přináší kryptograf týdne.