Ledger a kauza kryptopeněženky. V čem je lynč výrobce přehnaný | e15.cz

ANALÝZA. Byznys s hardwarovými peněženkami má za sebou mimořádně turbulentní období. Jednička na trhu Ledger se těžce vypořádává se spíláním bitcoinové komunity po přiznání, že by za určitých okolností mohla mít přístup k virtuálním měnám uživatelů vláda. Mezitím z toho výrazně profituje česká společnost Trezor. Pražský výrobce stejnojmenných peněženek se profiluje jako protipól francouzského Ledgeru. A tato strategie mu nese mezitýdenní zvýšení prodejů o 900 procent a věhlas mezi skalními fanoušky bitcoinu. Jenže i ti by si měli říct, do jaké míry je sodovka servírovaná Ledgeru přes sociální sítě adekvátní.