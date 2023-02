Známý altcoin jede v retro stylu a možná znásobí cenu. Pokud... | e15.cz

Kryptospekulantům otrnulo a po strastiplném podzimu se začátkem letošního roku osmělili k opětovnému nasypání peněz do virtuálních měn. Autorovi Kryptografu týdne se už zase sbíhají dotazy, které kryptoměny teď nakupovat. Sentiment retailových investorů se zjevně začíná pomalu otáčet. Pomiňme na chvíli skutečnost, že takové dotazy měli ziskuchtivci vznášet hlavně před čtvrt rokem, a ne nyní. Na základě historické paralely lze nyní vykreslit scénář, co by se mohlo v dohledné budoucnosti dít s jedním z nejpopulárnějších altcoinů v Česku.